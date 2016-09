Tampereen teknillisen yliopiston ensimmäisen vuoden DI-opiskelijoista joka toinen joutui kuluvana syksynä lähtötaitotestin perusteella matematiikan kertauskurssille.

– Tänä vuonna nostimme testin läpipääsyrajaa. Olisimme aiemminkin kertauttaneet enemmän opiskelijoita, mutta siihen ei ollut resursseja, kertoo TTY:n matematiikan laitoksen johtaja, professori Esko Turunen.

Turusen mukaan suuri määrä selittyy osin asepalveluksella.

Hän korostaa, että vaikka joissakin perusasioissa opiskelijoiden perustaidot ovatkin heikentyneet, matematiikkaosaamisen romahtamisesta ei voida puhua.

Aalto-yliopistossa Otaniemessä vastaavan lähtötaitokokeen tulokset ovat parin viime vuoden aikana hieman laskeneet, kertoo vanhempi yliopistonlehtori

Antti Rasila.

– Luultavasti se johtuu symbolisten laskinten käyttöönotosta ylioppilaskokeessa.

Kertauskurssia ei Otaniemessä ole, mutta matematiikka sujuu nykyään Aalto-yliopistossa erittäin hyvin sekä suoritetuilla opintopisteillä että kurssipalautteilla mitattuna. Kehityksellä on kuitenkin hintansa:

– Se liittyy osittain kurssien sisältöjen kehittämiseen ja siihen, että opetushenkilöstö on vaihtunut. Fokuksemme on nyt enemmän siinä, että kaikki oppisivat perusasiat. Se on jollakin tavalla ihan toimiva lähestymistapa.

MIKKO PULLIAINEN / LÄNNEN MEDIA