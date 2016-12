Kaivostoimintaa Talvivaarassa pyörittävän Terrafame Oy:n toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen täsmentää STT:lle, että kyseessä on pienimuotoinen rikkipalo rikkivetylaitoksen ulkopuolella. Lukkaroisen mukaan palosta ei koidu henkilöstölle välitöntä vaaraa.

– Henkilöstö on evakuoitu vain vaara-alueelta, muilta osin toiminta on normaalia. Tehdaspalokunta ja Kainuun pelastuslaitos on paloa sammuttamassa, ja tilanne on hallinnassa.

Pelastuslaitos sai hälytyksen vaarallisen aineen onnettomuudesta Talvivaarantielle kello 10.44. Lukkaroinen ei osaa vielä sanoa, millaisia katkoksia palo aiheuttaa tuotannolle. Hänen mukaansa vaikutukset tiedetään muutaman tunnin päästä.

Kaivos käyttää rikkiä raaka-aineena rikkivetyyn, jota käytetään saostuskemikaalina metallien talteenotossa. Päivystävän palomestarin mukaan rikkivety on kaasuna räjähdysherkkä aine ja siksi vaarallinen.

Maaliskuussa 2012 Talvivaaran kaivoksella sattui työtapaturma, jossa metallitehtaalla työskennellyt kenttäoperaattori kuoli, kun hän joutui rikkivetypäästön keskelle ilman asianmukaisia suojavarusteita. Kuoleman aiheutti auki jäänyt tarkistusventtiili, jonka kautta tappava rikkivetypilvi purkaantui.

Kainuun käräjäoikeus tuomitsi kesällä 2015 kaksi metallien talteenottolaitoksen esimiestä sakkorangaistuksiin kuolemantuottamuksesta ja työturvallisuusrikoksesta tapauksessa. Talvivaara Sotkamo Oy sai 60 000 euron yhteisösakon.

Asiaa on käsitelty tämän vuoden joulukuussa hovioikeudessa. Tuomiosta valittaneet esimiehet kiistivät syytteet ja katsoivat, ettei heillä ollut mahdollisuutta vaikuttaa tapahtumien kulkuun.

STT