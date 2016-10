Uudessakaupungissa vietettiin tiistaina uusitun lannoitetehtaan avajaisia. Lannoiteyhtiö Yara on satsannut premiumlannoitteiden valmistukseen 50 miljoonaa euroa, joilla Uudenkaupungin tehtaan kapasiteettia nostettiin miljoonasta 1,3 miljoonaan tonniin vuositasolla.

– Yara on investoinut Suomeen vuodesta 2008 lähtien tähän vuoteen saakka yhteensä 700 miljoonaa euroa, kehuu tehtaanjohtaja Tommi Hevonoja.

Vaikka viime aikoina on kuultu paljon valitusta kilpailukyvyn puutteesta, Hevonojan mukaan Yarassa nähdään toisin. Hänen mukaansa Suomi nimenomaan tarjoaa kilpailukykyisen ympäristön ja yrityksiä tukevan verotusmallin, toivottavasti myös tulevaisuudessa.

Uudenkaupungin tehtaalla valmistetaan pääasiassa NPK-lannoitteita. Yhdistelmä tarkoittaa, että tuotteessa on mukana typpeä, fosforia ja kaliumia. Tuotannosta jo nykyisellään on mennyt 80 prosenttia vientiin. Tulevaisuudessa viennin osuus on yli 90 prosenttia.

Hevonojan mukaan investointi tarkoittaa, että Yara uskoo ja sitoutuu Suomeen pitkäksi aikaa. Tulevaisuususko saa vahvistusta tiistaina julkistetuista Tilastokeskuksen työllisyysluvuista. Työttömyysaste oli syyskuussa 7,7 prosenttia, kun se edellisvuoden syyskuussa oli 8,4 prosenttia. Työllisiä oli 7 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Katso videolta, miltä lannoitetehtaalla näyttää.

Rami Nieminen / lännen media