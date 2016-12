Keskustan kunniapuheenjohtajan Paavo Väyrysen asema puolueessa on yhä epäselvempi.

Puolueen pitkäaikainen kiintotähti sai torstaina vietyä uuden Kansalaispuolueensa puoluerekisteriin. Keskustan sääntöjen mukaan puolueen jäsen ei voi kuulua toiseen puolueeseen.

Väyrynen itse kirjoitti torstai-iltapäivänä blogissaan, että hän aikoo jatkaa "keskustan puitteissa" paikallispolitiikassa. Hän myös kirjoitti kuuluvansa europarlamentissa yhä keskustan valtuuskuntaan. Lännen Media tavoitti Väyrysen puhelimitse torstai-iltapäivänä, mutta hän oli lyhytsanainen jatkostaan keskustassa.

– Voin paikallispolitiikassa olla keskustan aktiivi. Olen Keminmaan keskustaseuran puheenjohtaja ja kunnanvaltuutettu. Minua on myös pyydetty kuntavaaliehdokkaaksi, ja harkitsen asiaa parhaillaan, Väyrynen sanoi.

Keskustalle tilanne on kiusallinen, sillä puolueen sääntöjä rikkovan Väyrysen erottaminen keskustasta ei ole yksinkertainen operaatio. Väyrynen on kerännyt vielä viime vuosinakin merkittäviä äänimääriä keskustalle, joten erottaminen saattaisi repiä puoluetta.

Keskusta ei voi erottaa ketään suoraan jäsenyydestään, vaan Väyrynen pitäisi erottaa siitä paikallisyhdistyksestä, johon hän kuuluu.

Paikallisyhdistys tuskin erottaa Väyrystä vastoin hänen tahtoaan, sillä hän on itse paikallisyhdistyksensä puheenjohtaja. Väyrynen kuuluu keskustaan Keminmaan keskustaseura -nimisen yhdistyksen kautta. Keskustan Peräpohjolan piirin toiminnanjohtaja Kai Puro kertoo, että Väyrynen perusti yhdistyksen 1990-luvulla.

Paikallisyhdistyksessä on korkeintaan kymmenkunta jäsentä. Puro nimeää tietojensa pohjalta yhdistyksen varapuheenjohtajaksi keminmaalaisen henkilön, joka vastaa Lännen Median yhteydenottoon tekstiviestillä kiistäen kuuluvansa yhdistykseen.

– Olen jo vuosikausia ollut kaukana politiikasta ja aion pysyäkin, hän kirjoittaa.

Puron käsityksen mukaan yhdistys on joka tapauksessa toimiva.

– On siellä sen verran toimintaa ollut, että sieltä on aina ilmoitettu edustajat kokouksiin, ja piiriin on tullut ilmoitukset, Puro kuvailee.

Keskustan puoluesihteeri Jouni Ovaska kuvailee tilannetta eriskummalliseksi.

– Tämä on tällainen fingerporimainen ratkaisu, minkä Paavo on tehnyt, hän kuvailee.

Ovaskan mukaan puolueessa on nyt vakavan pohdinnan paikka.

– On selvää, että tässä rikotaan sääntöjä.

Ovaska kertoo olleensa yhteydessä Väyrysen paikallisyhdistyksen jäseniin, Keskustan Keminmaan kunnallisjärjestöön ja puolueen Peräpohjolan piiriin.

– He nyt siellä arvioivat tilannetta ja kertovat, miten heidän mielestään nyt pitäisi edetä. Toivon, ettei tässä isoja prosesseja tarvita. Puhuin Väyrysen kanssa puhelimessa ja sovimme, että tapaamme tammikuussa. Luulen, että hänelläkin on paljon sulateltavaa uuden puolueen puheenjohtajana, Ovaska sanoo.

Ovaska muistuttaa, että puolueen riveissä toimii paljon sitoutumattomiakin henkilöitä.

Jos paikallisyhdistys ei erota sääntöjä rikkovaa jäsentä, koko yhdistys voidaan erottaa puolueesta.

Keskustan jäsenyhdistyksen voi erottaa paikallinen kunnallisjärjestö piirihallitusta kuultuaan, piirikokous piirihallituksen esityksestä puoluehallitusta kuultuaan, tai puoluevaltuusto puoluehallituksen esityksestä paikallista piiriä kuultuaan.

Keskustan Peräpohjolan piirin puheenjohtaja Pekka Pelttari pitää paikallisyhdistyksen mahdollista erottamista järeänä järjestötoimena.

– Tämä on niin tuore asia, ettei kannata mennä asioiden edelle. Katsotaan nyt Väyrysen omat liikkeet. Entisenä puheenjohtajana Väyrynen tuntee hyvin keskustan säännöt. Hän osaa varmasti tehdä johtopäätökset, Pelttari sanoo.

Pelttari katsoo, että ainakaan valtakunnallisiin vaaleihin Väyrynen ei voi enää nykytilanteessa keskustan väreissä lähteä.

– Se tie, jolle vuosi sitten lähdettiin, on nyt kuljettu loppuun. Tilanne harmittaa, sillä Väyrysen osaamiselle olisi ollut keskustassa yhä paljon käyttöä, Pelttari sanoo.

– Vielä pari vuotta sitten keskustalaisten mieleen ei olisi tullut, että näin voi käydä. Väyrystä on aina pidetty vankkumattomana aatteen miehenä ja keskustalaisena, hän jatkaa.

Väyrynen kirjoitti blogissaan, että Kansalaispuolue aikoo olla mukana eduskuntavaaleissa ja harkitsee maakuntavaaleihin osallistumista. Ensi kevään kuntavaaleihin uusi puolue ei vielä osallistu.

HENRIPEKKA KALLIO, JOHANNA PUUKKA