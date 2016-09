Vantaan entinen kaupunginjohtaja Jukka Peltomäen ja arkkitehtitoimisto Forma-Futuran omistajan LeilaTuomisen puolustusten mukaan kysymys on edelleen siitä, että Tuomisen maksamat lainat, ulkomaanmatkat ja muut väitetyt edut liittyvät läheiseen ihmissuhteeseen. LEHTIKUVA / Martti Kainulainen

Vantaan entinen kaupunginjohtaja Jukka Peltomäki (sd.) asteli tänä aamuna lahjusoikeudenkäyntiinsä Helsingin käräjäoikeuteen rauhallisena. Hän totesi vastassa olleelle mediaväelle, että "tämä on ihan älytön juttu" ja toisti vielä, että kiistää kaikki syytteet. Hän harmitteli oikeudenkäynnin kestoa istunnon tauolla.

– Viisi vuotta on pitkä aika. En ole voinut tehdä töitä tällaisessa rummutuksessa. Ja ansionmenetykset nousevat noin miljoonaan euroon suhteessa siihen että olisin toiminut kaupunginjohtajana koko ajan, eläkkeellä oleva Peltomäki laskee.

Syytetään törkeästä lahjuksen ottamisesta

Jukka Peltomäkeä syytetään törkeästä lahjuksen ottamisesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta. Syyttäjän mukaan hän ja hänen lähipiirinsä ovat saaneet arkkitehtitoimisto Forma-Futuran omistajalta Leila Tuomiselta yli 200 000 euron arvosta lahjoja ja etuuksia, jotka ovat vähintäänkin olleet omiaan vaikuttamaan Peltomäen toimintaan. Tuominen toimi samaan aikaan suunnittelijana tai konsulttina useissa kaavamuutosasioissa, joiden käsittelyyn Peltomäki virkatehtävissään osallistui.

Epäillyt rikokset tapahtuivat vuosina 2006–2011. Peltomäki toimi tuolloin Vantaan apulaiskaupunginjohtajana ja kaupunginjohtajana.

– Peltomäen olisi pitänyt jäävätä itsensä. Peltomäellä on ollut mahdollisuus vaikuttaa työyhteisössään hankkeisiin, joissa Forma Futura on ollut mukana, syyttäjä Tuire Tamminiemi kertoi.

Puolustus vetoaa läheisiin ihmissuhteisiin

Peltomäen ja Tuomisen puolustusten mukaan kysymys on edelleen siitä, että Tuomisen maksamat lainat, ulkomaanmatkat ja muut väitetyt edut liittyvät läheiseen ihmissuhteeseen. Peltomäki on puolustuksen mukaan saanut muun muassa lainoja ja vuokrannut asuntoa Tuomiselta ennen ja jälkeen virkasuhteensa, eivätkä ne ole mitenkään liittyneet Peltomäen tehtäviin Vantaan kaupungilla. Puolustuksen mukaan kyse ei edes ole eduista, eikä Tuomisella ole ollut motiivia vaikuttaa Peltomäkeen.

– Kovasti kaukonäköinen olisi pitänyt olla, jos Tuominen olisi 12 vuotta ennen Peltomäen virkasuhteen alkua ennustanut, että tämä aloittaa kaupungilla virkasuhteessa, Tuomisen asianajaja Matti Manner sanoi.

– Tässä on kysymys siitä, että Tuominen on hyvin menestynyt henkilö, jolla on ollut mahdollista avustaa hänelle läheisiä henkilöitä, Manner sanoi.

Peltomäki tai Tuominen eivät halunneet vielä kommentoida asiaa tarkemmin. Molemmat aikovat hakea valtiolta hyvitystä oikeudenkäynnin kestosta. Syyttäjä ei halunnut vielä kommentoida tarkemmin rangaistusvaatimusta.

STT