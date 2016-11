Sisäministeri Paula Risikko (vas.) kertoo Lännen Medialle kannattavansa Supon henkilöstömäärän tuntuvaa lisäämistä, kun Supo saa laajat valtuudet tiedusteluun. Supon päällikkö Antti Pelttari toteaa, että Supo on harjaantunut kotimaisten uhkien torjuntaan. "Meillä on ollut kouluampumisia ja Myyrmannin tapaisia räjähdeiskuja. Niiden jälkeen on pyritty tekemään kaikkemme, jotta sekä aseiden että räjähteiden hankinta olisi mahdollisimman hankalaa ja että olisi järjestelmä, joka antaisi tietoa uhista", Pelttari toteaa. Kaksikko järjesti tiistaina mediatapaamisen. Kuva: Lauri Nurmi