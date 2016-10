Suomi on siirtynyt taas talviaikaan eli normaaliaikaan, kun kelloja on siirretty tunti taaksepäin Vaikka monet laitteet osaavat siirtyä talviaikaan automaattisesti, kannattaa siirtyminen varmistaa aamulla. VR:n mukaan talviaikaan siirtymisen vuoksi kuusi yöjunaa on pitänyt yöllä tunnin pysähdyksen.