Suomesta on tänä vuonna hakenut turvapaikkaa tähän mennessä hieman vajaat 400 somalialaista. Viime vuonna turvapaikkaa haki puolestaan lähes 2 000 somalialaista. Kaikkiaan Suomesta on tänä vuonna hakenut turvapaikkaa yhteensä runsaat 4 700 ihmistä

–Viime vuosi oli poikkeus. Nyt ollaan enemmän sellaisessa normaalissa tilanteessa, sanoo turvapaikkayksikön johtaja Esko Repo Maahanmuuttovirastosta.

Repo arvioi, että viime vuoden lukuun vaikutti muun muassa turvapaikanhakijoiden suuri määrä Euroopassa, minkä takia myös enemmän somalialaisia lähti liikkeelle.

Virasto linjasi keväällä, että turvallisuustilanne Somaliassa on parantunut, vaikka yksittäisillä alueilla tilanne on välillä huonontunut. Parantuneen turvallisuustilanteen perusteella Somaliasta tulevien on nyt vaikeampi saada oleskelulupaa kuin aiemmin.

Repo kertoo, että yksittäisistä tapauksista huolimatta maan turvallisuustilanteen ei ole nähty kevään jälkeen muuttuneen eikä virasto ole nähnyt syytä muuttaa linjaustaan maan suhteen.

STT