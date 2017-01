Rengastestien mukaan erot jarrutusmatkoissa pohjoismaisten ja keskieurooppalaisten renkaiden välillä ovat merkittävät. Pohjolan oloihin tarkoitetuilla kitkarenkailla jarrutusmatkat 50 kilometrin tuntinopeudesta voivat olla neljä auton mittaa lyhyemmät kuin vääränlaisilla kitkarenkailla.

– Tarve jääpitomerkinnöille kasvaa koko ajan, koska ihmiset ostavat yhä useammin kitkarenkaita, Takkula perustelee.

Rengasliikkeitä edustavan Autorengasliiton puheenjohtaja Jarmo Nuora kannattaa ehdotusta.

– Pohjoismaihin tarkoitetut talvirenkaat pitäisi pystyä erottamaan paremmin Keski-Eurooppaan tarkoitetuista. Meillä tarvitaan erilaista pitoa kuin Keski-Euroopassa, Nuora sanoo.

Nuoran mukaan Suomessakin myydään autoilijoille kitkarenkaita, jotka on tarkoitettu toisenlaisiin olosuhteisiin.

– Vastuullinen kauppias ei koskaan myy autoilijoille sellaista, mitä sen ei ole hyvä käyttää täällä. Mutta toisaalta on myös kuluttajia, jotka ajavat Suomesta Keski-Eurooppaan monta kertaa vuodessa. He tarvitsevat niihin oloihin tarkoitettuja renkaita. Mutta tällöin he tietävät, mitä ovat ostamassa.

Nettikaupassa kuluttaja voi helposti päätyä ostamaan erehdyksessä vääränlaiset renkaat.

– Ammattilainen tietää renkaan pintamallimerkinnästä, mihin se on tarkoitettu. Käsittääkseni kaikista pohjoismaisiin oloihin tarkoitetuista renkaista löytyy valmistajan nettisivuilta tieto, että ne on tarkoitettu Skandinaviaan, Nuora sanoo.

