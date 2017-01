Suomessa järjestetään tulevana kesänä Euroopan unionin ensimmäinen arktinen sidosryhmäfoorumi. Kaksipäiväinen tilaisuus pidetään Oulussa 15.–16. kesäkuuta.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) otti foorumin esille tällä viikolla puhuessaan Arctic Frontiers -seminaarissa Norjan Tromssassa.

Ulkoasiainneuvos ja ulkoministeriön arktinen suurlähettiläs Aleksi Härkönen kertoo, että foorumin taustalla on EU:n viime vuonna hyväksymä kolmas arktinen tiedonanto. Kyseessä on EU:n foorumi, vaikka Suomi on sen varsinaisena kokoonkutsujana

– Kun tiedonantoa käsiteltiin viime vuonna EU:n ulkoministereiden kesken, niin ulkoministeri Timo Soini (ps.) kutsui ensimmäisen foorumin pidettäväksi Suomeen, Härkönen sanoo.

Järjestelyt ovat Härkösen mukaan vielä alkuvaiheessa, mutta tarkoitus on kutsua Ouluun kaikkien EU-maiden sekä Norjan ja Islannin edustajat.

– Kutsut ovat mahdollisesti ulkoministeritasoisia, mutta tämä on vielä keskeneräinen asia, Härkönen kertoo.

Ouluun on määrä kutsua myös muita sidosryhmiä. EU Arctic Stakeholder -nimeä kantavassa foorumissa on määrä käsitellä arktisen alueen poliittisia, taloudellisia ja alkuperäiskansoja, kuten saamelaisia, käsitteleviä asioita.

Suomen lisäksi EU:n jäsenvaltioista Tanska ja Ruotsi kuuluvat myös maailman arktisten valtioiden muodostamaan Arktiseen neuvostoon. Toukokuussa kahdeksan valtion muodostaman neuvoston puheenjohtajuus siirtyy kahdeksi vuodeksi Suomelle. Neuvostoon kuuluvat myös Venäjä ja Yhdysvallat.

Viime keväällä Yhdysvalloissa vieraillessaan presidentti Sauli Niinistö esitti, että Suomi voisi isännöidä arktisten asioiden huippukokouksen. Kokouksessa voisivat tavata Yhdysvaltojen presidentti eli nyt virassa aloittanut Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin .

Härkönen toteaa, että ajatus kokoukselle on yhä elossa, mutta konkreettisia suunnitelmia ei vielä ole.

– Mahdollisuutta kokoukselle pidetään esillä, ja siinä edetään, jos kansainvälinen tilanne sen sallii, hän sanoo.

Tällä hetkellä hidasteena arktiselle yhteistyölle on uuden hallinnon käynnistysvaihetta elävä Yhdysvallat. Yhdysvallat on vielä toukokuuhun saakka Arktisen neuvoston puheenjohtajamaa.

– Uuden hallinnon arktinen politiikka on vielä epäselvä. Joudumme odottamaan, kun nimityksiäkään ei ole vielä saatu tehtyä, Härkönen toteaa.