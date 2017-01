Hänen mukaansa ei ole tiedossa, moniko vuodesta 2015 lähtien vastaanottojärjestelmästä kadonneista on jäänyt Suomeen, mutta osa on luultavasti poistunut maasta. Turvapaikanhakijoiksi rekisteröityjä on lähtenyt omille teilleen myös silloin, kun heidän turvapaikkaprosessinsa on vielä ollut kesken.

Kadonneiden suuresta määrästä kerrotaan myös laittoman maassaolon ehkäisemiseksi laaditussa sisäministeriön toimenpidesuunnitelmassa, joka julkistettiin viime kuussa. Sen mukaan kaikista kadonneista yli puolet hävisi viranomaisten tietämättömiin viime vuonna. Kadonneiden osuus turvapaikanhakijoista, jotka eivät enää ole vastaanoton piirissä, on asiakirjan mukaan lähes viidennes. Kadonneiden määrä on kasvanut yli kahdella sadalla joulukuun puolivälin jälkeen.

Risikon mukaan vastaanottokeskuksissa on yhä lähes 12 000 kielteisen päätöksen saanutta turvapaikanhakijaa. Ensimmäistä päätöstään odottaa lisäksi tuhansia ihmisiä. Hän pitää todennäköisenä, että suurin osa heistä ei tyydy saamaansa päätökseen. Valituksia käsitellään hallinto-oikeudessa ja tarvittaessa korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

– Tämä on iso määrä, ja varmasti suurin osa heistä valittaa. Se on nähtävissä jo nyt, Risikko sanoo STT:lle.

STT