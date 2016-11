Sipilä korostaa, että Suomelle on äärimmäisen tärkeää, että kahdenväliset suhteet jatkuvat ja että Euroopan ja Yhdysvaltojen välisten suhteiden rakentaminen jatkuu hyvältä pohjalta.

Pääministeri arvioi, että Trumpin tuoma muutos on myös mahdollisuus. Hänen mukaansa Trump pystyy tekemään yllättäviäkin ratkaisuja.

Presidentti Sauli Niinistö on onnitellut Donald Trumpia vaalivoitosta ja Yhdysvaltain kansaa sen tekemästä valinnasta. Niinistön mukaan Suomelle on tärkeää, että Yhdysvaltain sitoutuminen Eurooppaan sekä Itämeren alueen turvallisuuteen ja vakauteen jatkuu.

Niinistö sanoo tiedotteessa, että Trumpilla on maansa tulevana ulkopolitiikan johtajana merkittävä vaikutus siihen, miltä maailma hänen kautensa päättyessä näyttää.

Niinistö pääsee arvioimaan Yhdysvaltain vaalituloksen vaikutusta Euroopan turvallisuuteen tuoreeltaan sotilasliitto Naton johdon kanssa. Niinistö vierailee tänään Brysselissä ja tapaa Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin.

Vaalin voittanut Trump on kyseenalaistanut Yhdysvaltain valmiuden Euroopan liittolaisten puolustamiseen. Hän on antanut ymmärtää, että Naton turvatakuut riippuvat siitä, miten esimerkiksi Baltian maat panostavat omiin puolustusmenoihinsa. Myös Trumpin Venäjä-kommentit huolestuttavat Baltiassa. Trump on puhunut muun muassa Krimin valtauksesta ymmärtävään sävyyn.

Stoltenberg on pyrkinyt lievittämään itäisten Nato-maiden huolia vakuuttamalla, että Naton turvatakuut ovat ehdottomat.

Soini uskoo Suomen Nato-kumppanuuden pysyvän ennallaan

Ulkoministeri Timo Soini (ps.) uskoo, että Trumpin valinta Yhdysvaltain presidentiksi ei suoranaisesti vaikuta Suomen Nato-kumppanuuteen. Soini uskoo, että Trump ei halua vesittää Naton turvatakuita koskevaa artikla 5:tä.

– Luulen, että Trump on halunnut ennemminkin viestittää sitä, että eurooppalaisten ja Nato-maiden pitää maksaa enemmän omasta puolustuksestaan ja Nato-jäsenyydestään, Soini sanoo.

Soini toivoo, että Trump näkisi Suomen osana Pohjoismaita. Suomen intressinä on hänen mukaansa päästä presidentin uuden hallinnon kanssa tekemisiin mahdollisimman nopeasti. Edellisen presidentin Barack Obaman hallinto tapasi Pohjoismaiden johtoa yhteisessä tapaamisessa juuri keväällä.

Suomella ja Yhdysvalloilla on Soinin mukaan lähtökohtaisesti hyvä pohja suhteiden rakentamiseen, vaikkei maa ole kovin korkealla suurvallan asialistalla.

Venäjän ja Yhdysvaltain hyytyneille suhteille Trumpin valinta merkitsee uutta aikaa. Soini uskoo, että kahdenvälinen kanssakäyminen maiden välillä lisääntyy.

Vanhanen: Kauppasuhteet ensimmäinen koetinkivi

Yhdysvaltain ja Euroopan kauppasuhteiden tulevaisuudesta tulee ensimmäinen koetinkivi Donald Trumpin voitettua Yhdysvaltain presidentinvaalit, ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Matti Vanhanen (kesk.) sanoo. Hänestä on tärkeää, että Suomi on aktiivinen suhteiden luomisessa uuteen hallintoon.

Vanhanen sanoo, että vaikka Trump on ilmaissut vastustavansa vapaakauppasopimuksia, tämän kritiikki on kohdistunut ensisijaisesti Naftaan ja TTP-sopimukseen, eikä Yhdysvaltojen ja Euroopan Unionin välille solmittavaan TTIP-sopimukseen.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) ei usko Yhdysvaltojen presidentinvaihdoksen tuottavan Suomen talouden kannalta muutoksia ainakaan nopeasti.

– USA on suurena mahtina läsnä kaikkialla, ja sillä on suuret intressit, korosti Orpo aamulla.

Pitkällä aikavälillä uuden hallinnon linjanvedoilla voi kuitenkin olla vaikutuksia, totesi hän. Ratkaisevaa sekä talous- että turvallisuuspolitiikassa on nimenomaan se, millaisia linjanvetoja uuden presidentin tuleva hallinto tekee ja kuka niitä on tekemässä.

Siksi Orpo kehottaa malttiin huolimatta Trumpin kampanja-aikaisista puheista, jotka ovat kuohuttaneet turvallisuusasiantuntijoita myös hänen omassa puolueessaan republikaaneissa.

– Huoli on tullut hänen kampanjointityylistään. Hän on heitellyt asioita ja kärjistänyt niitä. Miten ne nyt sitten konkretisoituvat? En usko siihen (konkretisoitumiseen), sanoi Orpo aamulla.

– Paljon tulee riippumaan siitä, kenelle hän todellisuudessa antaa mandaatin linjata ulkopolitiikkaa.

