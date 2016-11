Risteilyohjukset Suomi voisi ostaa samalla, kun se hankkisi Eurofighter Typhoon -hävittäjiä.

Parkinson korostaa, että Britannia ja Suomi jakavat saman uhan.

Tämä tarkoittaa sitä, että Eurofighterin kehitystyön lähtökohtana on kyky ampua alas venäläiset koneet ja tuhota Venäjän risteilyohjusten laukaisualustat. Myös Suomi haluaa juuri tämän pelotteen, jotta venäläisille ei tule mieleenkään uhata meitä.

Storm Shadow on esimerkiksi Britannian ja Ranskan ilmavoimien käyttämä pitkän kantaman hyökkäysase, jolla pystytään tuhoamaan vahvasti suojattuja sotilaskohteita useiden satojen kilometrien päässä laukaisupaikasta.

Suomella on tällä hetkellä Hornet-hävittäjissään amerikkalaisia JASSM-risteilyohjuksia.

Suomen valtiojohto ja puolustusvoimat ovat halunneet rakentaa risteilyohjuksilla vahvan puolustuksellisen hyökkäyskyvyn. Nykyaikaisessa sodankäynnissä risteilyohjusten käyttö on hyökkäyksessä keskeistä. Storm Shadow -risteilyohjukset antaisivat Suomelle kyvyn torjua hyökkäystä tuhoamalla esimerkiksi venäläisiä ohjustukikohtia.

Mahdollisen uhkaajan toimia ennalta hillitsevän pelotteen olemassaolo on Suomen turvallisuuspolitiikassa keskeistä, vaikka siitä ei mielellään puhuta julkisuudessa.

– Asealustamme on hyvin joustava. Siihen voi integroida sekä amerikkalaisia että eurooppalaisia aseita. Voitte sovittaa siihen nykyiset JASSM-ohjuksenne, mutta ette välttämättä halua tehdä niin. Me tarjoamme Storm Shadow -ohjusten kaltaisia aseita. Samalla koneessa on aina sen itsepuolustukseen tarvitsemia ilmataisteluaseita, Parkinson kertoo.

Risteilyohjuksia ei myydä kuin kriisiajan liittolaisina pidetyille maille – kantama useita satoja kilometrejä

Lupaus mahdollisuudesta ostaa eurooppalaisia risteilyohjuksia on merkittävä, koska asevalmistajien isäntämaat antavat risteilyohjuksille vientilupia käytännössä vain kriisiajan liittolaisina pidettyihin maihin. Storm Shadow on brittiläis-ranskalais-italialainen ilmasta laukaistava risteilyohjus, jota valmistaa eurooppalainen MBDA.

– Miksi ajattelemme, että ratkaisumme on hyvä Suomelle? Siksi, että Suomen asettamia vaatimuksia ohjaa ensisijaisesti halu hankkia pelote. Teidän täytyy pystyä todistamaan, että pystytte hallitsemaan ilmatilaa ja että teillä on hyökkäyskyky, johon liittyy voimakeinoilla uhkaaminen, jos tarvitsette sitä. Tarvitsette myös nopeaa reagointikykyä. Typhoon pystyy vastaamaan mihin tahansa uhkaan minuuteissa. Siihen sitä käytetään päivittäin siinä mielessä, että koneita on sijoitettu Viroon Baltian ilmatilaa valvomaan, Parkinson toteaa.

Valmistaja antaa Storm Shadow -risteilyohjuksille "yli 250 kilometrin kantaman". Ison-Britannian kuninkaalliset ilmavoimat RAF on antanut brittimedialle tietoja, joiden mukaan risteilyohjuksella pystyisi operatiivisessa käytössä iskemään jopa 560 kilometrin päähän.

Storm Shadow -risteilyohjuksia on käytetty Lähi-idässä Isisiä vastaan.

Suomelle tarjotaan kumppanimaan statusta Eurofighter-projektissa

Donald Trumpin valinta Yhdysvaltain presidentiksi havahdutti poliitikot siihen, että maanosamme on varauduttava pärjäämään yksin aggressiivista Venäjää vastaan.

Jos Suomi tosipaikassa jostain saisi poliittista ja sotilaallista tukea, todennäköisimmin sitä antaisivat läntisen Euroopan jättiläiset Britannia ja Saksa.

Brittiläisen BAE Systemsin Parkinson kertoo, että Suomelle tarjotaan mahdollisuutta liittyä Saksan, Ison-Britannian, Italian ja Espanjan rinnalle hävittäjäohjelman viidenneksi kumppanimaaksi. Parkinsonin mukaan Suomi ei olisi asiakas, vaan yksi kehittäjämaista 2050-luvulle jatkuvassa ohjelmassa.

Suomelle kaavailtu kumppanimaan rooli olisi turvallisuuspoliittisesti merkittävä, koska kyse olisi vuosikymmeniä jatkuvasta tiiviistä sotilaallisesta yhteistyöstä Länsi-Euroopan suurvaltojen kanssa.

– Jos haluatte vahvan eurooppalaisen suhteen neljän ison pelaajan kanssa, tarjoamme Suomelle paljon. Suhde tulisi olemaan hyvin ennustettava ja kiinteä. Iso-Britannia on sitoutunut Euroopan puolustukseen. Brexit ei vaikuta siihen. Itse asiassa haluamme sen takia vahvistaa eurooppalaista puolustusta, Parkinson painottaa.

Suomi ja Iso-Britannia allekirjoittivat heinäkuussa kahdenvälisen aiejulistuksen puolustusyhteistyön syventämisestä. Viroon saapuu pian 800 brittisotilasta, ja britit ovat olleet hyvin aktiivisia niin sanotussa pohjoisessa ryhmässä, jossa Pohjoismaat ja Britannia valmistautuvat yhdessä vastaamaan uhkiin.

Eurofighter sitoisi Suomea turvallisuuspoliittisesti Isoon-Britanniaan ja Saksaan

Hävittäjävalinnan alkukiihdytyksessä media on arvuutellut, ostammeko seuraavat hävittäjämme Yhdysvalloista poliittisista syistä vai yritämmekö luoda pohjoismaista liittoa Gripen-kosinnalla. Koko tähänastinen julkisuudessa käyty keskustelu on saattanut ampua ohi maalistaan, jos valinnassa painavat poliittisina arvoina halu vahvistaa yhteistä eurooppalaista puolustusta ja halu sitoa Suomi turvallisuuspoliittisesti Isoon-Britanniaan ja Saksaan.

Eurofighter Typhoon on Euroopan suurin puolustusteollisuuden hankintaohjelma, jonka suurimpia toimijoita ovat BAE Systems, Airbus Industries ja Finmeccanica-Leonardo.

Tähän mennessä kahdeksan maata on tilannut Eurofighter-hävittäjiä yhteensä 599, joista on toimitettu maiden ilmavoimille 483.

Maittain luvut ovat seuraavat: Saksa 143/123 (tilattu/toimitettu), Iso-Britannia 160/138, Italia 96/82, Espanja 73/61, Itävalta 15/15, Saudi-Arabia 72/64, Oman 12/0 ja Kuwait 28/0.

Suomi hankkinee seuraavaa hävittäjäänsä vähintään 60 kappaletta, jotta ilmavoimiemme koko ei pienene nykyisestä. Hankittavan konemäärän suuruudesta kertoo se, että yhtenä vaihtoehtona oleva eurooppalaisten suurvaltojen Eurofighter tarjoaa Suomelle kumppanimaan asemaa ohjelmassa.

LAURI NURMI, HELSINKI / LÄNNEN MEDIA