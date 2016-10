EU-komissio on hyväksynyt Saksan uudet julkiset tuet sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksille. Saksan tilanne on mielenkiintoinen suomalaisittain, energia-ala on meilläkin esittänyt kiihtyvään tahtiin toiveita uusista tuista, joilla sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitokset pidettäisiin kannattavina.