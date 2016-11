Eniten on kahden lapsen isiä, joita on yli 540 000. Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto

Yhdellä isällä on keskimäärin 2,24 lasta. Eniten on kahden lapsen isiä, joita on yli 540 000. Yhden lapsen isiä on vajaat 310 000 ja kolmen lapsen isiä yli 260 000. Neljä lasta tai enemmän on 10 prosentilla isistä.

STT