Suomen suurlähetystössä Tukholmassa on välitetty kymmeniätuhansia savukkeita ja yli sata litraa viiniä, olutta ja viinaa, kertoo ruotsinkielisten lehtien oma uutistoimisto Svensk Presstjänst (SPT). SPT:n laskelmien mukaan Ruotsin valtio on luultavimmin menettänyt noin 20 000 euroa verorahoja vuodessa välityksien vuoksi. Jokainen verovapaa tuote on hyväksyttävä Ruotsin ulkoministeriössä, ja SPT tutki verovapaiden tuotteiden hakemukset vuosilta 2013–2015.