Viranomaiset sanoivat uutistoimisto AP:n mukaan olevansa varmoja, että vain Venäjän hallitus on voinut valtuuttaa niin laajat toimet, joilla Yhdysvaltain vaaleja häirittiin.

Viranomaisten mukaan häirintää tehtiin muun muassa tietomurroilla. Varastettua tietoa vuodettiin internetsivustojen kautta. Pahimmillaan vuodot ovat voineet vaikuttavat vaalien lopputulokseen.

– Saksan tiedustelujohtaja on ilmoittanut huolen Venäjän vaikutuspyrkimyksistä Saksan ensi vuoden vaaleihin. Saksa on jo ollut Venäjän informaatiovaikuttamisen kohteena, Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden professori Jarno Limnéll sanoo.

Suomeen kohdistuu Limnélin mukaan varsin voimakasta informaatiovaikuttamista Venäjän suunnalta. Kyberturvallisuusprofessori pitää hyvänä, että asia on tuotu viranomaisten taholta laajasti julkisuuteen.

– On tärkeää, että tietoisuus ja kriittisyys lisääntyvät muun muassa tiettyjä medioita kohtaan, joita Suomessa on viime aikoina ilmestynyt, Limnéll sanoo.

Limnéll viittaa valeuutissivustoihin, jotka suoltavat vääristeltyä informaatiota, jonka tarkoitus on kylvää epäluottamusta kansan keskuuteen.

Suomeen osaamiskeskus

Hybridivaikuttaminen on erittäin ajankohtainen kysymys, koska Suomeen ollaan perustamassa Euroopan hybridiosaamiskeskusta.

Keskuksen tarkoituksena on tutkia, tunnistaa ja ennaltaehkäistä vieraan muun muassa vieraan vallan ja esimerkiksi terroristijärjestö Isisin vaikuttamiskeinoja.

Suomeen suunnitellun Euroopan hybridiosaamiskeskuksen toteutuminen alkoi näyttää maanantaina lähes varmalta. EU-asioiden alivaltiosihteeri Jori Arvonen sanoi medialle, että hybridiosaamiskeskuksen perustamista Suomeen tukevat vahvasti useat suuret maat.

– Osalla maista on vielä kansallinen päätöksenteko kesken, mutta tilanne näyttää erittäin hyvältä, Arvonen sanoo. Hän ei tarkenna, mitkä maat ovat varmuudella mukana.

Sotilasprofessori Mika Hyytiäinen maanpuolustuskorkeakoulusta pitää todennäköisesti perustettavaa hybridiosaamiskeskusta merkittävänä saavutuksena Suomelle.

– Saamme tänne huippuluokan turvallisuuden asiantuntijoita. Suomi profiloituu hybridiuhkien tunnistamisen erityisenä osaajana.

Hyytiäisen mukaan osaamiskeskuksen suunnitteleminen on tunnustus Suomen toimivasta kokonaisturvallisuuden mallista.

– Suomessa rajaa ylittäessäsi näet ehkä yhden, mutta ohitat kolme viranomaista ja käytät jopa kymmentä tietojärjestelmää, kun passi luettaessa tarkistetaan monesta rekisteristä.

– Meillä Suomessa on kyky yhdistää monia turvallisuusasioita yhteen, ja sitä on tultu kaukaa katsomaan. Tällä erityisosaamisella on voinut olla merkitystä, miksi keskus perustetaan Suomeen.

Jo keväästä asti on ollut tiedossa, että Suomi haluaa keskuksen. Suomi on asettanut ehdoksi keskuksen perustamiselle sen, että siihen tulee mukaan riittävän paljon maita. Koska merkittävimmät länsimaat ovat näyttäneet keskukselle vihreää valoa, keskuksen perustaminen on lähes varmaa.

Fakta

Hybridiosaamiskeskus

Hybridiuhkia tutkiva osaamiskeskus perustetaan hyvin todennäköisesti Suomeen. Keskus aloittanee toimintansa ensi keväänä, ja virallisesti vuoden 2018 alusta.

Helsinkiin perustettavan keskuksen toimintaan ovat lähdössä mukaan Saksa, Ranska, Britannia, Espanja, Italia, Baltian maat, Ruotsi, Puola ja Yhdysvallat. Muita maita voi liittyä mukaan myöhemmin.

Keskus opettaa eri maiden viranomaisia tunnistamaan hybridiuhkia, joita voivat olla esimerkiksi erilaiset disinformaatiokampanjat.

Helsinkiin tulee 4-6 henkilöä kattava sihteeristö. Mukaan lähtevät maat voivat lähettää Suomeen edustajiaan, tai edustajat voivat tehdä etätyötä verkostomuotoisesti.

Osaamiskeskuksen perustamisesta Suomeen päättää eduskunta. Sille on Jori Arvosen mukaan vahva poliittinen tahto Suomessa. Valtioneuvoston esitys aiotaan tehdä eduskunnalle ensi keväänä.

JUHA VAINIO, HELSINKI / LÄNNEN MEDIA