Yle kertoi aiemmin tänään, että saamiensa tietojen mukaan uudistuksen valinnanvapaus toteutettaisiin kahdessa vaiheessa. Ylen mukaan ensimmäinen vaihe alkaisi vuoden 2019 alussa ja toinen vuoden 2021 alussa.

Pöystin mukaan Ylen esittämä niin sanottu hitaan etenemisen malli on ollut mukana virkamiesten pohdinnoissa.

– On tosiaan kaksi päälinjaa, ja itse asiassa tämä linja, joka on nyt julkisuudessa, ei ole se ensisijainen vaihtoehto vaan se on niin sanottu vertailumalli.

Virkamiesvalmistelussa ei vielä Pöystin mukaan ole syntynyt päätöstä siitä, mikä valinnanvapauden toimeenpanoaikataulu olisi. Myöskään siitä, mitkä palvelut valinnanvapauden piiriin tulevat, ei ole päätetty. Sen sijaan siitä on yhteisymmärrys, mikä jää valinnanvapauden ulkopuolelle. Erikoissairaanhoidon päivystys ja yleinen kansanterveystyö ovat sellaisia palveluita.

Hallituksen esitysluonnos sote- ja maakuntauudistuksesta on parhaillaan lausuntokierroksella, joka päättyy marraskuun toisella viikolla.

STT