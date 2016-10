– Ylivoimaisesti suurin asia on sote, ilman muuta. Se on tasavallan isoin asia ja se on pakko koittaa saada tällä hallituskaudella valmiiksi, ja tietenkin mahdollisimman hyväksi.

Puskan pesti kansanedustajana keskustan ryhmässä kävi selväksi torstaina, kun Paula Lehtomäki ilmoitti, ettei aio ottaa tehtävää vastaan. Hän jatkaa mieluummin valtiosihteerinä. Lehtomäki olisi ollut ensimmäisenä varasijalla nousemassa eduskuntaan Olli Rehnin tilalle. Tämä siirtyy Suomen Pankkiin.

Puska kertoo seuranneensa soten rakentamista tiiviisti viimeisten seitsemän vuoden ajan ja kehuu maakuntamallia. Viilattavaakin on.

– Maakunnat ovat luonnollisia alueita. Pidän perusratkaisua oikeana. Siinä on integroitu systeemi, jonka puitteissa saadaan palvelut joustavasti ja voidaan vahvistaa peruspalveluja. Mutta nämä viimeiset käänteet, eli yhtiöittäminen ja nopea valinnanvapaus kyllä hallinnollisesti mutkistavat asiaa. Tämä on valtavan massiivinen paketti, jota joudutaan tarkastelemaan monelta kantilta. Mutta pakko se on saada maaliin.

Kansanedustajuus ei ole Puskalle aivan uusi juttu. Hänet valittiin eduskuntaan jo vuoden 1987 vaaleissa Pohjois-Karjalasta, liki kolmekymmentä vuotta sitten. Ensimmäinen eduskuntataival jäi yhden kauden mittaiseksi Puskan jäätyä vuoden 1991 vaaleissa varasijalle. Hän on myöhemminkin osallistunut vaaleihin, mutta ovet eduskuntaan sen paremmin kuin europarlamenttiinkaan eivät ole auenneet uudelleen.

Parhaiten Puska tunnetaankin pitkästä urastaan kansanterveyden parissa. 1970-luvulla hän oli mukana ja myös johti kuuluisaa Pohjois-Karjala-projektia, joka paransi suomalaisten tietoisuutta sydän- ja verisuonitaudeista.

Vuonna 2003 hänet nimitettiin silloisen Kansanterveyslaitoksen johtoon. Virkanimike vaihtui myöhemmin Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen johtajaksi. Tästä työstä Puska jäi eläkkeelle reilu pari vuotta sitten.

Paluusta työelämään ei voi kuitenkaan puhua, sillä Puska ei ole malttanut eläkepäivilläänkään lopettaa työntekoa. Hän kertoo edelleen pitävänsä työhuonetta THL:ssä. Pääosan ajasta vievät kansainväliset tehtävät.

– En ole hallintoon sotkeutunut, mutta olen mukana erilaisissa kotimaisissa kansanterveyshankkeissa, ja tosi paljon myös ulkomaisissa.

– Pari vuotta olen aika lailla reissannut Maailman terveysjärjestön ja Maailman sydänjärjestön ja muissa tehtävissä.

Rami Nieminen / lännen media