– Sieltä on tullut hyvin tarkkojakin ilmoituksia pääasiassa suurpetojen salametsästyksestä. Tiedot on ilmoitettu poliisille, erätarkastajille ja rajavartijoille, ja ne ovat osaltaan johtaneet salametsästysrinkien paljastumiseen, sanoo SLL:n suurpetoasiantuntija Riku Lumiaro .

Vihjeet painottuvat talviaikaan niin kuin suurpetojen salametsästyskin.

– On tullut ihan tarkkoja ilmoituksia laittomista haaskoista tai pyydyksistä, ja missä mikäkin porukka on susien jäljillä. Yksittäisistä henkilöistä on tullut ihan konkreettista tietoa, kun esimerkiksi joku on saanut tarpeekseen suvussa tiedossa olevasta salametsästyksestä, Lumiaro kuvailee.

Osa ilmoituksista on koskenut hirven tai pienriistan salametsästystä.

Lumiaron mukaan viranomaiset ovat käyttäneet vihjetietoa apuna tutkintansa kohdentamisessa.

– Vaikka tiedot ovat olleet tarkkoja, ne ovat olleet vihjetoimintaa ja viranomaiset ovat käsittääkseni hankkineet näyttöä muualta.

Lumiaron tietojen mukaan esimerkiksi Pohjois-Savossa vihjetiedot ovat auttaneet poliisia tapauksissa, joissa salametsästys on jo muutenkin viranomaisten tutkittavana. Ainakin poronhoitoalueelta on tullut tietoja myös vanhentuneista rikoksista, joista ei ole aloitettu tutkintaa.

Suomen luonnonsuojeluliitto ei ole pyrkinyt seuraamaan, millaisiin tuloksiin vihjeet ovat johtaneet viranomaisten työssä.

– Viranomaiset eivät paljasta tutkintaketjujaan, ja senhän kuuluukin olla niin. Emme ole itsekään kyselleet perään, jotta toiminta säilyy riippumattomana.

Lumiaron käsityksen mukaan vihjeet ovat kuitenkin johtaneet salametsästäjien kiinnijäämisiin.

Nimetön nettivihjepalvelu avattiin, jotta salametsästyksestä ilmoittavien ei tarvitsisi altistua painostukselle, uhkailulle ja vihapuheelle omassa asuinympäristössään tai sosiaalisessa mediassa.

– Vihjeitä on tullut nimellä ja yhteystiedoillakin, Lumiaro kertoo.

Suomenkielinen lomake on ollut jonkin aikaa pois käytöstä, kun SLL:n yhteistyökumppani WildLeaks päivitti kansainvälistä palveluaan. WildLeaksia vastaan hyökättiin verkossa viime vuonna ja hakkerit saivat sivuston pari kertaa kaadettua.

Lumiaron mukaan verkkohyökkäykset liittyivät norsunluun ja sarvikuonon sarvien laittomaan kauppaan, josta WildLeaks on välittänyt vihjeitä viranomaisille. WildLeaks on kansainvälinen yhteistyöprojekti, jota rahoittaa neljä vuotta sitten perustettu Yhdysvaltoihin rekisteröity voittoa tuottamaton kansalaisjärjestö Elephant Action League.

WildLeaks on luvannut palauttaa suomenkielisen sivuston nettiin pikapuoliin.

HENRIPEKKA KALLIO / LÄNNEN MEDIA