Pääministeri Sipilän toiminnasta on tehty kanteluita sekä oikeuskanslerille että eduskunnan oikeusasiamiehelle. LEHTIKUVA / Markku Ulander.

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) Intian-matkasta on tehty oikeuskanslerille kuusi kantelua. Vireillä on myös kaksi kantelua, jotka koskevat Fortumin sijoituksia teknologiayhtiö Chempolikseen, Oikeuskanslerinvirastosta kerrotaan. Eduskunnan oikeusasiamiehellä taas on käsittelyssä Sipilästä viisi kantelua, jotka liittyvät Chempolikseen.