Kaksi Ylen toimittajaa kertoi eilen irtisanoutuvansa sananvapaudesta nousseiden erimielisyyksien takia. Asia on noussut esiin pääministeri Sipilän oltua yhteydessä Yleen virheellisenä pitämistään uutisista. Toinen irtisanoutuneista toimittajista on Salla Vuorikoski, jolle Sipilä lähetti aiemmin useita Ylen toimintaa arvostelleita sähköpostiviestejä. Sipilä lähetti Vuorikoskelle marraskuun lopussa lähes 20 viestiä, joista iso osa oli tämän kansalaisilta saamia viestejä.

Hermostumisen taustalla oli Ylen juttu, jossa kerrottiin, että pääministerin sukulaisten omistama yhtiö oli saanut tilauksen valtion omistamalta kaivosyhtiöltä Terrafamelta . Sipilä kritisoi sitä, että hänelle ei annettu tarpeeksi aikaa vastata uutista koskevaan kommenttipyyntöön.

Brysselissä asiaa kommentoinut Sipilä sanoo, että hän aikoo vastaisuudessakin pitää kiinni oikeudesta oikaista virheelliset tiedot.

– Minulla ei ole tähän asiaan muuta sanottavaa kuin että pidän siitä oikeudesta jatkossakin kiinni, Sipilä sanoi suomalaistoimittajille ennen EU-huippukokousta.

Suomi on noteerattu sananvapauden kärkimaana ja kohu on noteerattu myös kansainvälisessä mediassa. Sipilä piti kiinni kannastaan, ettei kohu vaikuta maineeseen.

– Ei se vaikuta Suomen maineeseen ulkomailla. En ole törmännyt kertaakaan siihen, Sipilä sanoi.

Vuorikoski kertoi eilen STT:lle, että hän pettyi ratkaisuihin, joita toimituksen johto teki sen jälkeen kun Sipilä oli hermostunut. Ylen johdon on kerrottu hyllyttäneen Sipilän mahdollista esteellisyyttä koskevia jatkojuttuja pääministerin viestittelyn jälkeen. Uutispäätoimittaja Atte Jääskeläinen on kiistänyt tämän ja sanonut, että uutisointipäätökset on tehty osana tavanomaista uutisharkintaa.

STT