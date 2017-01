– Heidän osaltaan tein arvion, että minulla ei ole perusteita vaatia yritystä pois listalta. Saati sitten vaihtaa itseäni johonkin muuhun, koska matka perustui pääministerin kollegalleen esittämään kutsuun, Sipilä kertoo.

Iltalehti uutisoi tänään, että Sipilä edisti viime vuonna vierailullaan Intiaan lastensa osittain omistaman yrityksen bisneksiä. Sipilän aikuiset lapset omistavat Fortel Invest -yhtiön kautta osan Chempoliksesta. Yhtiö ilmoitti vienninedistämismatkan lopulla rakentavansa 110 miljoonan euron arvoisen biojalostamon Intiaan.

Sipilä sanoo STT:lle, että paikan päällä Intiassa yritykset vastasivat itse itsensä esittelystä. Sipilä korostaa, että hänellä ei ole ollut mitään osaa Chempolis-kaupasta.

– Muistan Chempoliksen käyttäneen ainakin kahdessa ministeritapaamisessa lyhyen esittelypuheenvuoron, ja energiaministeritapaamisessa energiaministeri esitti usean jatkokysymyksen heidän osaamisalueltaan.

Lasten omistukset tiedossa

Sipilän lähipiirin yritysyhteydet ovat jo toistamiseen julkisuudessa. Viimeksi esiin nousi Sipilän sukulaisten konepajayhtiön Katera Steelin yhteys kaivosyhtiö Terrafameen .

Sipilän mukaan hän on pyrkinyt välttämään ristiriitatilanteiden syntymistä jo alkujaan luopumalla kaikista yritysomistuksistaan vuonna 2013. Lisäksi Sipilä sanoo, että hänellä on tiedossaan lastensa välilliset omistukset. Sipilä sanoo, että hänen on kysyttävä yhtiöltä lupa ennen näiden yhteyksien tuomista julkisuuteen.

– Niiden (lasten välillisten omistusten) suhteen olen erityisen varovainen, niin kuin tässäkin tapauksessa.

Sipilä kuvailee, että sijoitusyhtiö Fortel Investiin on jäänyt vuoden 2013 jälkeen pieniä omistusosuuksia, joista Chempolis on yksi esimerkki.

STT