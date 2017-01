Ilkan järjestämän kebab-testin raati rankkasi El Cebon lihan ja kastikkeet testin parhaiksi. Ravintolan omistajiin kuuluva Timo Aulen sanoo, että lihat ja kastikkeet on tehty samalla reseptillä alusta alkaen. Ravintola perustettiin vuonna 1985.

– Kastikkeet tehdään täällä ja lihat nykyään tehtaassa, mutta meidän salaisen reseptin mukaisesti, sanoo Aulen.

Omistaja sanoo, että tärkeintä kebab-lihassa on oikea rasvapitoisuus. Jos rasvaa on liikaa, liha on vetistä. Ja jos rasvaa on liian vähän, lihalastut ovat liian kuivia.

El Cebo laajensi kebab-bisnestä syksyllä Ilmajoelle. Aulenin mukaan kyselyjä ja toiveita ravintolan perustamisesta on tullut jopa Helsingistä, Tampereelta, Jyväskylästä ja Vaasasta.

– Aika näyttää, mitä jatkon suhteen tapahtuu. Mitään päätöksiä ei ole tehty, Aulen sanoo.

JUHA VAINIO