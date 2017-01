Liikenneverkkouudistus on osa hallituksen ideologiaa pakkoyhtiöittää yhteiskuntaa, kommentoi sosialidemokraattien puheenjohtaja Antti Rinne.

Hän muistuttaa, että nykyistä tiestöä on jo rahoitettu, rakennettu ja ylläpidetty veronmaksajien kukkaroista kymmenien vuosien ajan. Hän pelkää, että tiestöä ollaan nyt muuttamassa yritysten kilpailukentäksi.

– On erittäin iso riski, että kansakunta eriarvoistuu myös väylien kautta niin, että maaseudulla vanhoilla autoilla ajavat olisivat käsittämättömässä tilanteessa, Rinne sanoo STT:lle.

Rinne ei usko, että hanke lopulta toteutuu ainakaan Bernerin esittämällä tavalla, jos se toteutuu lainkaan. Rinteen mielestä tiestöä koskevat suuret hankkeet pitäisi valmistella parlamentaarisesti.

Vihreiden Niinistö: Silmänkääntötemppu

Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö ei usko, että liikenneministeri Anne Bernerin (kesk.) kaavailema liikenneverkkouudistus toteutuu. Niinistön mielestä kyseessä on silmänkääntötemppu, jolla viedään valtaa pois demokraattisista päätöksentekoelimistä yhtiöihin ja pienemmän piirin päätettäväksi. Se vaarantaisi Niinistön mukaan kansanvaltaista päätöksentekoa.

– Berner käyttää kiirettä poliittisesti hyväkseen ja koettaa viedä hanketta väkisin eteenpäin. Mitä laajempi keskustelu hankkeesta käydään, sitä epätodennäköisempää on, että hän saa ehdotuksensa läpi, Niinistö sanoo STT:lle.

Niinistön mukaan kaikki Bernerin esittämät hankkeen hyödyt eivät voi olla yhtä aikaa totta. Niinistö muistuttaa, että valtionyhtiön ottama velka olisi joka tapauksessa todellisuudessa julkista velkaa.

RKP:n Henriksson ihmettelee hallituksen epäsopua

Hallituksella ei ilmiselvästi ole yhtenäistä linjaa väyläuudistukseen, katsoo RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson.

– On ilmeistä, että uudistuksen valmistelussa on ohitettu valtiovarainministeriön veroasiantuntijat, vaikka uudistuksella on valtavia veroseuraamuksia, Henriksson kertoo tiedotteessa.

Henrikssonin mielestä tilanne on vastuuton, koska kyseessä on suuri uudistus, joka vaikuttaa suoraan esimerkiksi autokauppaan.

– Kun oman hallituksen ministerit kertovat julkisuudessa, etteivät voi tukea tällaista uudistusta, povaa se huonoa uudistuksen läpimenolle.

Perussuomalaisilta "ei" yhtiöittämiselle tässä muodossa

Perussuomalaiset eivät kannata liikenneverkkoyhtiöittämistä tässä muodossa, kommentoi puolustusministeri Jussi Niinistö (ps.) liikenne- ja viestintäministeriön selvitystä.

Hänen mukaansa perussuomalaiset ovat sitoutuneet vain selvityksen tekemiseen. Hallitus ei ole asiasta mitään sopinut tai päättänyt.

– Mahdolliset jatkotoimenpiteet ovat täysin auki, Niinistö sanoi STT:lle.

Niinistön mukaan liikenneverkon korjausvelka on syytä kuroa umpeen, mutta se voidaan tehdä myös toisella tavalla.

– Kun esimerkiksi puolustuspolitiikkaa hoidetaan hyvin parlamentaarisen valmistelun pohjalta, niin miksei liikenneverkon investointejakin voitaisi parlamentaarisen valmistelun perusteella sopia yli hallituskausien puolueiden kesken, Niinistö sanoi.

Li Andersson: Esitys avaa reitin teiden yksityistämiselle

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson lyttää liikenneministeri Anne Bernerin (kesk.) esityksen liikenneverkon yhtiöittämisestä. Anderssonin mielestä tämä avaa tien teiden yksityistämiselle, mutta ei poista nykyistä korjausvelkaa ja investointivajetta.

Autoveroesitys taas ilahduttaa Anderssonin mukaan lähinnä autokauppiaita ja heitäkin vasta pitemmällä aikavälillä. Eniten halpenevat suuripäästöiset ja kalliit autot, mikä on ristiriidassa päästötavoitteiden kanssa, Andersson huomauttaa.

Öljy- ja biopolttoainealan mielestä liikenneverkon kehittämisehdotus asettaa autoilijat eriarvoiseen asemaan. Toimitusjohtaja Helena Vänskän ensivaikutelma on, että autoilijoiden kokonaiskustannukset eivät ainakaan alene huolimatta liikenne- ja viestintäministeriön kaavailemista veronkevennyksistä.

– Toisaalta autoilijoille tulisi tienkäytön vuosimaksu. Autoveron poistohan hyödyttäisi vain heitä, jotka olisivat ostamassa uutta autoa, toteaa Vänskä.

"Autoveron poistaminen hyödyksi ympäristölle"

Autotuojat ja Autoalan Keskusliitto sanovat kannanotossaan, että aikaan ja kilometreihin sidottu asiakasmaksu olisi veropohjana sosiaalisesti oikeudenmukaisempi kuin nykyinen autovero. Ilman autokannan uudistumista Suomi ei saavuta tavoitteita liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä, koska autokanta on maassa vanhaa.

