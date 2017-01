Rintasyöpäseulontatutkimuksia tekevän Suomen Radiologikeskuksen toiminnassa on ollut puutteita muun muassa ohjeistuksissa, katsoo Valvira. LEHTIKUVA / Heikki Saukkomaa

Rintasyöpäseulontatutkimuksia tekevän Suomen Radiologikeskuksen toiminnassa on ollut puutteita, katsoo Valvira. Tutkinnan ratkaisuista uutisoi Savon Sanomat.

Valvonnan alkaessa Suomen Radiologikeskuksen mammografiaseulonnat ovat Valviran mukaan olleet puutteellisesti suunniteltuja, ohjeistettuja ja toteutettuja, mikä on johtanut laatuongelmiin ja vaarantanut potilasturvallisuutta.

– Yrityksen toiminnan hallitsematon kasvu näyttää olleen suuri syy laatuongelmiin, arvioi Valviran lääkintöneuvos Markus Henriksson.

Yritys on Valviran mukaan korjannut toimintaansa, joskin seulontojen ohjeistuksessa on yhä puutteita. Valvira on antanut yritykselle toukokuun loppuun asti aikaa tehdä korjauksia.

Yrityksestä tehtiin runsaasti kanteluita ja ilmoituksia usean vuoden ajan. Valviralla on yhä käsiteltävänä kaksi kantelua.

STT