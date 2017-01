Televisiopersoona Axl Smithin salakatseluepäilyjä käsittelevä oikeudenkäynti alkoi keskiviikkoaamuna Helsingin käräjäoikeudessa.

Smith saapui Helsingin käräjäoikeuteen tummat silmälasit päällä ja nahkatakkiin pukeutuneena hieman ennen aamuyhdeksää. Hän väisti toimittajia ja kulki suoraan käräjäoikeuden hissille ja viidenteen kerrokseen, jossa hänen käsittelynsä pidettiin.

Smith ei halunnut kommentoida asiaa ollenkaan ennen käsittelyn alkua.

Syyttäjä oli pyytänyt etukäteen, että oikeudenkäynti käytäisiin suljetuin ovin. Sekä asianosaisten asianajaja että Smith avustajansa Markku Salosen kanssa suostuivat suljettuun käsittelyyn, joten yleisö poistettiin käsittelyn aluksi paikalta. Oikeuden puheenjohtaja kuitenkin suostui siihen, että oikeudenkäynnin aluksi kuvattiin.

Myös oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat on määrätty pidettäväksi salassa. Käräjäoikeudessa käsittelyä varten on varattu kaikkiaan 11, ja viimeinen käsittelypäivä on helmikuun 20. Perusteena salassapidolle oli asianosaisten yksityisyyden suojelu.

Kihlakunnansyyttäjä Yrjö Reenilä nosti vuoden alussa Smithiä kohtaan syytteet 33 salakatselusta, neljästä kunnianloukkauksesta ja kahdesta yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä. Syyttäjä on vaatinut Smithille rangaistukseksi ehdollista vankeutta ja oheissakkoa.

Smithiä epäillään seksikumppaneidensa kuvaamisesta kotonaan. Hän tuli itse poliisitutkinnasta julkisuuteen vuoden 2016 maaliskuussa julkaisemalla asiasta Youtube-videon, jossa hän kertoi salakatseluepäilyistä.

Sittemmin juontaja ei ole kommentoinut asiaa kuin omilla sosiaalisen median sivuillaan, ja sielläkin on ollut hiljaista syyskuun jälkeen. Hän on useissa päivityksissään kirjoittanut olevansa pahoillaan teoistaan.

Keskiviikkona alkaneessa pääkäsittelyssä kuultiin viittä asianomistajaa. Käräjäoikeuden tuomari arvioi saavansa tuomion annettua helmikuun loppuun mennessä. Tuomiosta tullaan peittämään kaikkia asianosaisten nimet.