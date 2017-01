Juontaja Axl Smithin salakatselujuttu on määrätty salaiseksi Helsingin käräjäoikeudessa. Salaista käsittelyä vaativat sekä syyttäjä että asianomistajat. Myös asiakirjat on määrätty salaisiksi, mutta tuomion on tarkoitus olla julkinen asianomistajien nimiä lukuun ottamatta.