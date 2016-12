Muun muassa tällaisia viestejä Saara Aallon fanit ovat saaneet seurata sosiaalisessa mediassa viikoittain, kun suomalainen laulaja-lauluntekijä on edennyt Britannian X Factorissa. Tänä iltana Aalto paketoi rupeamansa kilpailun finaalissa.

Turkulainen filosofian tohtori, mediatutkija Veijo Hietala on seurannut Saara Aallon tarinaa – tai paremmin jatkokertomusta – syksyn ajan. Pyysimme Hietalaa auttamaan ymmärtämään, miksi Saara Aalto -ilmiöstä on tullut suomalaisille niin tärkeä.

1. Tyypillinen tapaus: jälleen kerran suomalainen, joka menestyy ulkomailla

On oikeastaan samantekevää, millä alalla suomalainen menestyy ulkomailla. Menestys tuo Suomessa mediajulkisuutta, sanoo Hietala.

Aina menestyjän ei edes tarvitse olla suomalainen, vaan "suomalaiset sukujuuretkin riittävät".

– En tiedä, onko aivan ainutlaatuista tämä meidän [suomalaisten] alemmuudentuntoisuutemme. Meidän täytyy niin hirveästi olla kiinnostuneita siitä, mitä meistä ulkomailla ajatellaan.

Ilmiö on vanha. Hietala löytää vastaavan tapauksen 1970–1980-lukujen Pariisista, missä suomalainen pianisti ja muusikko Valto Laitinen asui ja esiintyi.

– Suomalaiset menivät haastattelemaan ranskalaisia, että tietävätkö he, että Laitinen on suomalainen.

2. Supisuomalainen tuhkimotarina: Saara Aalto menestyy sisulla ja sitkeydellä Saara Aallolla on ollut selkeä päämäärä, ja hän on lähtenyt tavoittelemaan sitä vastoinkäymisistä piittaamatta, Hietala sanoo.

– Siinä on eräänlaista tuhkimotarinaa.

Olennainen osa Saara Aallon tarinaa on ollut se, että hän ei oikein ole menestynyt Suomessa.

Hietala kertaa: Aalto ei päässyt edustamaan Suomea Euroviisuihin, lähti sitten välillä itään luomaan uraa, ja kun sielläkään ei tullut tarpeeksi suurta menestystä, lähti Aalto länteen, Englantiin.

– Stoorissa on elementtejä, jotka vetoavat suomalaisiin todella paljon.

Sisu-sanalle ei ole englannin kielessä vastinetta, eikä ulkomailla välttämättä ymmärretä, mitä sana tarkoittaa.

Hietalan mielestä Saara Aallosta on tullut sisun symboli. Hän huimapäisesti lähti ulkomaille itseensä luottaen.

– Kun ulkomailla kysytään, mitä sisu tarkoittaa, voimme sanoa, että katsokaa Saara Aaltoa, se on sitä.

3. Nykyaikainen esimerkki: Saara Aalto on kansainvälinen ja liberaali Saara Aallolla on laaja tukijoukko taustallaan, ja sekä hänen perheensä että puolisonsa ovat esiintyneet hänen rinnallaan julkisuudessa. Brittimedia on ollut kiinnostunut myös Aallon seksuaalisesta suuntautumisesta.

Hietalan mukaan kaikki tämä vain nostaa Aallon imagoa. Se yhdistettynä Aallon huimapäisyyteen ja rohkeuteen on tehnyt hänestä symbolin sille, miten Suomi menestyy maailmalla.

– Hän toimii niin hyvin tällaisena esimerkkinä suomalaisesta nuoresta menestyjästä.

– Hän on nykyaikaan sopiva esikuva ja malli.

Hietala toteaa, että Saara Aalto on tietoisesti rakentanut tarinaansa ja hallinnut julkisuuskuvaansa. Välillä Aalto on suorastaan saarnannut, kuinka jokaisen tulee uskoa unelmiinsa, kuten nähtiin Suomen-keikalla viime maanantaina.

Hietala uskoo, että Saara Aalto tulee olemaan esimerkki myös X Factorin päätyttyä.

– Nuorille sanotaan, että tee niin kuin Saara Aalto. Koko maailma on auki, avoinna.

4. Saara Aallon kilpailumenestys toi suomalaiset yhteisen leirinuotion äärelle – menestystarinan seuraaminen on riitti

Samalla tavalla kuin joka ilta pitää katsoa, onko Patrik Laine tehnyt lisää maaleja, on pitänyt joka viikko seurata, miten Saara Aallon käy X Factorissa.

– Näistä on tullut jatkokertomuksia ja riittejä, joita seurataan koko ajan.

Saara Aallosta on tullut "koko Suomen Saara".

– Siinä on vähän sellaista yhtenäisyyskulttuurimeininkiä niin kuin Linnan juhlissa, Hietala sanoo.

5. The X Factor on tosi-tv:tä, ja tosi-tv vetoaa tunteisiin – siksi katsomme kykyjenetsintäohjelmia Hietala on tutkinut paljon tosi-tv:tä. The X Factor on Hietalan mukaan tosi-tv-aikakauden kykyjenetsintägenre, jossa tunteet ovat vahvasti esillä.

Hietalan tekemän tosi-tv:n määritelmän mukaan juuri tunteet määrittävät tosi-tv:tä.

– Erityisesti keskitytään osallistujien tunteisiin, miten he reagoivat kilpailun tilanteisiin kuten häviämiseen tai onnistumiseen.

Britannian X Factor tuskin kiinnostaisi suomalaisia, jos Saara Aalto ei olisi ohjelmassa mukana. Se, että Saara Aalto kilpailee juuri Britannian X Factorissa, on kuitenkin tärkeää:

– Britannian pop-skenessä pärjääminen on kuin pärjäisi maailman parhaimmassa pop-skenessä.

6. Saara Aalto on oikeasti hyvä laulaja, ja siksi hänen menestyksensä on erityisen ansaittua Maailma on täynnä turhia julkkiksia, ja Saara Aalto on joukossa virkistävä hahmo. Hän on jo esiintymisen ammattilainen.

– Hänellä on porukan paras ääni, jossa on paitsi iän, myös laulukokemuksen tuomaa kypsyyttä, ja hän osaa ottaa niin lavan, live-yleisön kuin tv-yleisönkin suvereenisti haltuunsa.

– Hänet on kuin luotu juuri X-Factorin kaltaisiin mahtipontisiin spektaakkeliperformansseihin! Hietala sanoo.

Mitä voi tehdä maanantaina, kun The X Factor on ohi? Tuleeko meille kauhea "Saara Aalto -krapula"?

Hietala uskoo, että Saara Aallon edesottamuksia seurataan tarkasti myös Britannian X Factorin jälkeen. Hieman samalla tavalla on seurattu myös Youtube-kielivideoista tunnetuksi tulleen Sara Forsbergin tarinaa.

– Häntäkin seurataan edelleen. Hänenkin tarinansa on tavallaan tuhkimotarina, Halpa-Hallin kassalta maailmanmaineeseen.

Hietala suosittelee lääkitsemään Saara Aallon ja X Factorin jättämää vajetta seuraavasti:

– Meidän pitää lähteä elämään joulutarinaa ja mennä joulufantasioihin mukaan, jotta krapula vähän helpottaa.

Pakko vielä kysyä: Onko sillä enää mitään väliä, voittaako Saara Aalto Britannian X Factorin?

Saara Aalto on Hietalan mukaan tehnyt jo nyt "kalevalaisen uroteon".

– Kalevalasta on opittu, että suomalaiset ovat laulukansaa. Hän on tavallaan naispuolinen Väinämöinen, joka on tehnyt uroteon, ja jää suomalaisen populaarikulttuurin historiaan jo tällä menestyksellä.

Hieno sinetti Saara Aallon X Factor -voitto kuitenkin olisi Hietalan mielestä. Onhan mediatarina vertaansa vailla.

