Pitkäaikainen virkamies ja poliitikko Jacob Söderman yhtyy oikeuskansleri Jaakko Jonkan sunnuntaina Helsingin Sanomille esittämään kritiikkiin siitä, että pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallituksen esityksissä on ollut ajoittain suuriakin perustuslaillisia ongelmia.

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka myös sanoi haastattelussa, että hänen näkemyksiään ongelmallisten lakiesitysten korjaamiseen on sivuutettu.

– Jaan arvostelun. Hallituksen lainvalmistelu on valtavaa hosumista koko ajan. Minulla on sellainen käsitys, että Jonkka on kyllästynyt siihen, Söderman sanoo Helsingin Sanomille.

Söderman, 78, on toiminut urallaan eduskunnan oikeusasiamiehenä. Hän on toiminut myös ensimmäisenä EU:n hallintoa valvovana Euroopan oikeusasiamiehenä sekä 14 vuotta eduskunnan perustuslakivaliokunnan jäsenenä SDP:n riveissä.

Haastattelussa Söderman toteaa, että sekä nykyinen että aiemmat hallitukset ovat antaneet joitakin lakiesityksiä arvioimatta niiden suhdetta perustuslakiin, mikä on hyvän lainsäädäntötavan vastaista.

– Etenkin sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistukseen liittyen on tehty esityksiä, jotka eivät ole perustuslain mukaisia. Kyllä se on varmasti oikeuskanslerille kiusallista ja väsyttävää, hän toteaa.

Södermanin mielestä lainvalmistelun ongelmat ovat poikkeuksellisen kiireen sekä asennemuutoksen takia kärjistyneet nykyisen hallituksen aikana. Hän huomauttaa, ettei nykyisessä hallituksessa ole yhtään juristia ja oikeusministerin tehtävää hoidetaan käytännössä sivutoimisena.

