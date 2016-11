Tukholman on tarkoitus julkaista selvityksensä 30. marraskuuta, kertoo Ruotsin Olympiakomitean talousjohtaja Mikael Gunnarzon puhelimessa.

Urheiluyhteisö kannattaa ajatusta talviolympialaisten hakemisesta, mutta olympiapallo on nyt kokonaan Tukholman kaupungilla.

Muita talviolympialaisista kiinnostuneita kaupunkeja Ruotsissa ei ole, joten pelkästään Tukholman ratkaisut saattavat vaikuttaa siihen, lähteekö Suomi tavoittelemaan vuoden 2026 talviolympialaisia.

Ruotsalaisissa tiedotusvälineissä on epäilty, riittääkö Tukholmassa talvella 2026 lunta ulkolajien järjestämiseen.

Tukholma on käyttänyt selvityksen laatimiseen noin miljoona euroa. Ruotsin pääkaupungin poliittisten ryhmien kannat olympialaisiin vaihtelevat. Enemmistö poliitikoista on linjannut, että asiaan on mahdollista ottaa kantaa vasta selvityksen valmistumisen jälkeen.

Samaan aikaan paikallinen media on spekuloinut mahdollisuudella ratkaista hiihdon sprinttimitalit Kuninkaanlinnan ympäristössä, missä on jo hiihdetty hiihdon maailmancupin sprinttiä.

Salpausselän harjulla sijaitsevan Lahden lumivarmuus saattaisi olla Suomen olympiavaltti Ruotsiin verrattuna.

Ennen Tukholman kaupungin linjauksia on vaikeata arvioida, ovatko ruotsalaiset valmiita Suomen ja Ruotsin yhteiseen kisahakemukseen.

Ruotsin Olympiakomitean verkkosivuilla on hahmoteltu mahdollista hakuaikataulua.

Jos Tukholman kaupunki päättää hakea olympialaisia, Ruotsin hallitus ottaisi olympiahaun huomioon vuoden 2018 talousarvioesityksessään, jonka hallitus antaa Ruotsin parlamentille syksyllä 2017.

Tammikuussa 2018 Ruotsin Olympiakomitea ilmoittaisi Kansainväliselle Olympiakomitealle, että Tukholma on vuoden 2026 talvikisojen ehdokaskaupunki. Kampanja kisaisännyydestä käytäisiin vuonna 2018 ja keväällä 2019.

KOK valitsee vuoden 2026 talviolympialaisten isännän kesällä 2019.

Lauri Nurmi, Helsinki / Lännen Media