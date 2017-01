– Silloin ihminen leimataan välittömästi johonkin tiettyyn lokeroon. Sen jälkeen hän ei ole enää fiksujen kirjoissa, mikä on todella ahdistavaa. Suomessa on ahdistava ilmapiiri, mitä tulee uskonnonvapauteen, Laukkanen sanoo.

Hän osallistuu torstaina Yhdysvaltain kongressin kansalliselle rukousaamiaiselle, kuten myös ulkoministeri Timo Soini (ps.) puolisonsa kanssa ja kansanedustaja Laura Huhtasaari (ps.).

– On ollut ihan uskomatonta se kirjoittelu, mikä on seurannut, kun lehdissä on ollut juttuja tästä rukousaamiaisesta. Hullu Laukkanen, hullu Soini ja aivan tärähtänyt Huhtasaari. Henkisen keskustelun taso Suomessa on aivan uskomatonta, Laukkanen kummastelee.

– Kristitty ei voi olla enää kristitty. Jos on, sitten on aivan räjähtänyt aivoton tyyppi. Se on väärin, Laukkanen sanoo.

Synnytti viime vuonna vihapuhetta

Pahimpana ylilyöntinä Laukkanen pitää koomikko André Wickströmin twiittausta, joka koski Suomessa viime vuonna toista kertaa järjestettyä rukousaamiaista. Timo Soinikin puuttui siihen tiistaina plokissaan.

– Wickström toivoi julkisesti, että Jeesus ilmestyisi Suomen rukousaamiaiselle ja tappaisi kaikki siellä olevat. Onko tällainen väkivaltaa tihkuva vihapuhe hyväksyttyä, kun siitä ei seurannut yhtään mitään, Soini kirjoitti.

Nyt kansanedustaja Paavo Arhinmäki (vas.) nosti metakan siitä, että valtio maksaa Soinin matkan rukousaamiaisille, joille osallistuu myös USA:n presidentti Donald Trump.

Samaan aikaan toisaalla. Soini osallistuu Trumpin rukousaamiaiselle, sinä maksat. https://t.co/88dQQXGjtY — Paavo Arhinmäki (@paavoarhinmaki) 30. tammikuuta 2017

Soinin nelipäiväisen USA:n vierailun tavoitteena on ulkoministeriön mukaan luoda suhteita Yhdysvaltojen uuteen hallintoon sekä keskustella ajankohtaisista ulko- ja turvallisuuspoliittisista kysymyksistä ja Suomen sekä USA:n suhteista. Soini tapaa matkan aikana muun muassa senaatin ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan Bob Corkerin sekä muita ulko- ja turvallisuuspolitiikan vaikuttajia.

Alkoivat jo 1930-luvun lamasta

USA:n rukousaamiaiset alkoivat Chicagosta 1930-luvulla, jolloin laman kourissa olleet liikemiehet kokoontuivat tukemaan toisiaan. Tapahtuma laajeni ja siirtyi 1940-luvulla Washingtoniin, jossa presidentti Dwight D. Eisenhower alkoi osallistua niihin. Kaikki USA:n presidentit ovat sen jälkeen osallistuneet rukousaamiaisille, jotka järjestetään joka vuosi helmikuun ensimmäisenä torstaina.

Nykyään USA:n kongressin järjestämä tapahtuma seminaareineen on kolmipäiväinen. Siihen on Laukkasen mukaan kuulunut koko maailmaa koskettavia aiheita, kuten maahanmuutto, ihmisoikeudet, naisten asema ja ihmiskauppa. Lisäksi järjestetään maanosakohtaisia tapaamisia.

Suljettuja tiedotusvälineiltä

Kansanedustaja Antero Laukkanen on ollut kahtena vuonna järjestämässä rukousaamiaista Suomessa. Tarkoituksena on, että ihmiset, jotka pelkäävät kertoa olevansa kristittyjä, saisivat rohkeutta toinen toisistaan ja kokisivat, että heillä olisi vapaus rukoilla viisautta omaan työhönsä.

– Myös verkostoituminen on valtavan tärkeätä, kun näkee, ettei ole yksin. Suomessa on paljon hyvin korkeissa asemissa kristittyjä, jotka elävät pelon kulttuurin alla eivätkä voi kertoa uskostaan, koska tulisivat halveksituiksi. Rukousaamiaiset eivät ole tiedotusvälineille avoimia juuri siitä syystä, että osallistujat saavat kohdata uskonystävänsä rauhassa, Laukkanen sanoo.

Suomen kansallinen rukousaamiainen järjestetään 16. maaliskuuta Helsingissä hotelli Royal at Crowne Plazassa.

Ilmoittautumislomakkeen mukaan osallistuminen rukousaamiaiselle maksaa sata euroa. Jos osallistuu myös seminaariin ja lounaalle, hinta on 150 euroa.

AKI TAPONEN / LÄNNEN MEDIA