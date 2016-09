Risikon mukaan viimeksi väkivaltaisten järjestöjen laillisuutta tarkasteltiin vuonna 2013 Jyväskylässä tapahtuneen kirjastopuukotuksen jälkeen.

– Silloin poliisi ja syyttäjänvirasto tulivat siihen tulokseen, että ei olisi mitään hyötyä, jos laki tehtäisiin. Järjestöt kokoontuvat tai eivät kokoonnu, oli laki tai ei. Otan asian uudelleen arvioitavaksi.

Risikon mukaan poliisille tulisi saada lisää resursseja ja saada lisää partioita kaduille. Hän kertoo nostaneensa asian esiin budjettiriihessä ja aikoo palata asiaan viimeistään ensi keväänä budjetin kehyksistä päätettäessä.

Samalla Risikko haluaa tarkistaa niin sanottuun vihapuheeseen liittyviä lakeja. Konkreettisia ehdotuksia hänellä ei asiasta vielä ole. Ehdotus on tullut internetiä seuraavilta poliiseilta.

– Nettipoliisit ovat kertoneet, että lainsäädäntöä on hyvä tarkistaa. Se tehdään syksyn aikana.

Elienaukiolla syttyvät kynttilät

Helsingin Elielinaukiolle on sytytetty useita kynttilöitä viikko sitten pahoinpidellyn miehen muistoksi.

Eilen laajaa huomiota saaneessa Facebook-päivityksessä pahoinpidellyn miehen isä kertoi poikansa kuolleen saamiinsa vammoihin. Poika kuoli perjantai-iltana Meilahden sairaalassa.

Isän mukaan pahoinpitely tapahtui viikko sitten lauantaina uusnatsistisen Suomen vastarintaliikkeen mielenosoituksen yhteydessä. Isä on kertonut julkisuudessa, että hänen poikansa kimppuun oli hyökätty sen jälkeen, kun tämä oli mennyt kavereidensa kanssa kertomaan mielipiteensä vastarintaliikkeestä. Poika oli saanut hyökkäyksen vuoksi vakavan päävamman.

Poliisi tutkii tapausta, mutta ei ole vahvistanut mielenosoituksen ja pahoinpitelyn välistä yhteyttä.

Vastarintaliikkeen nettisivuilla on julkaistu aiemmin video, joka on otsikoitu "Välikohtaus Helsingin katuaktivismissa". Videolla näkyy muun muassa ihmisiä, jotka pitelevät vastarintaliikkeen lippuja Elielinaukiolla. Videon loppupuolella on myös kohta, jossa näkyy maassa makaava mies. Miehen vieressä on verta, ja ympärille on kerääntynyt auttajia.

Videon yhteydessä olevassa tekstiosuudessa on kerrottu kaveriporukasta, joka olisi käyttäytynyt "aggressiivisesti". Tekstin mukaan eräs aktivisti oli antanut tilanteessa "pikaisen kurinpalautuksen kaikista aggressiivisimmalle henkilölle". Vastarintaliikkeen nettisivuille ei sunnuntaina aamupäivällä enää päässyt, mutta sivut olivat käytössä ainakin vielä lauantaina illalla.

Risikolta vaaditaan toimia

Pahoinpidellyn miehen kuolema on herättänyt runsaasti huomiota sosiaalisessa mediassa. Myös moni kansanedustaja on ottanut asiaan kantaa ja esittänyt surunvalittelunsa uhrin omaisille. Puheenvuoroissa on vaadittu loppua väkivallalle.

– Suomi ei ole enää sama kuin ennen. Natsien väkivallalle ja vihapuheelle on tultava loppu. Tällä tiellä ei voi jatkaa. Väkivallan ja pelon kierre on katkaistava nyt heti, kommentoi vihreiden Outi Alanko-Kahiluoto Facebookissa.

– Olemme pitkään joutuneet katsomaan, miten vihasta on tullut normaalia. Esimerkiksi juuri Suomen Vastarintaliikkeen väkivaltaisuuteen on suhtauduttu aivan liian vähättelevästi. Nyt sen on loputtava, kirjoitti puolestaan Alanko-Kahiluodon puoluetoveri Ozan Yanar.

Myös vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sanoi Facebookissa, että rasismin, rasistisesti motivoituneen väkivallan ja koko äärioikeiston muodostaman uhan vähättelyn on loputtava.

Vasemmistonuorten puheenjohtaja Anni Ahlakorpi vaati ryhmän tiedotteessa sisäministeri Paula Risikolta (kok.) toimia. Ahlakorven mukaan Risikon on otettava tarkasteluun väkivaltaisten järjestöjen laillisuus.

– Miksi väkivaltaiset uusnatsit ylipäänsä saavat kokoontua keskellä päivää keskellä Suomen suurinta kaupunkia? Risikon on otettava tarkasteluun väkivaltaisten järjestöjen laillisuus ja yleisen turvallisuuden sekä Suomea velvoittavien kansainvälisten sopimusten nimissä ryhdyttävä tarvittaviin toimiin niiden kitkemiseksi.

STT