Helsingin yliopiston rikosoikeuden professorin Kimmo Nuotion mukaan entisen Helsingin huumepoliisin päällikön Jari Aarnion torstaina saama kymmenen vuoden vankeustuomio on huumausainerikosten kohdalla yksi Suomen ennätyksellisimmistä.

Helsingin käräjäoikeus on tuominnut Jari Aarnion tänään torstaina kymmeneksi vuodeksi vankeuteen viidestä törkeästä huumausainerikoksesta ja 17 muusta rikoksesta.

Käräjäoikeuden tuomiossa päädyttiin siihen, että Aarnio olisi voitu tuomita alun perin jopa 13 vuoden rangaistukseen.

Tuomiossa otettiin kuitenkin huomioon Helsingin hovioikeuden Aarniolle syyskuussa antama kolmen vuoden vankeustuomio liittyen seurantalaiteyhtiö Trevociin. Lopputulema olikin nyt 10 vuotta vankeutta. Aarnio on hakenut korkeimmalta oikeudelta valituslupaa hovioikeuden Trevoc-tuomiolle.

–Tässä on nyt silti kyseessä se 13 vuoden teoreettinen maksimi. Huumausainerikoksissa rangaistukset ovat melko kovia, Nuotio sanoo.

Nuotion mukaan Aarnion syytteestä ja rikosnimikkeistä oli jo ennakoitavissa, että tuomio tulee liikkumaan vähintään kymmenen vuoden tietämillä.

Epätyypillisen Aarnion tapauksesta tekee se, että korkea poliisiviranomainen, joka toimii päällikköasemassa huumerikostorjunnassa, on tuomiolla törkeästä huumausainerikoksesta. Nuotion mukaan on harvinaista, että Suomessa päästään tuomitsemaan tällaisia ylätason toimijoita.

Olennaista tuomiossa on Nuotion mukaan se, että pienistä palasista koostuva näyttö on nyt kuitenkin riittänyt siihen, että Aarnio on voitu tuomita kaikista olennaisista kohdista, mistä häntä syytettiin.

–Näyttö huumerikospuolelta on kuin onkin saatu raavittua kasaan.

PÄIVI LAKKA / LÄNNEN MEDIA