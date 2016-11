Aikaisimpien vuosien tapaan suurin osa vuoden 2015 rikosilmoituksista sisälsi rasistisia piirteitä ja yleisin rikosnimike oli pahoinpitely.

Suomen rikoslaissa ei ole nimikettä viha- tai rasistiselle rikokselle. Selvityksen viharikosmääritelmän mukaan teon motiivina on oltava ennakkoluulot etnistä tai kansallista taustaa, uskonnollista vakaumusta, elämänkatsomusta, seksuaalista suuntautumista, sukupuoli-identiteettiä, sukupuolen ilmaisua tai vammaisuutta kohtaan. Tiettyjen rikosnimikkeiden, hakusanojen ja viharikoskoodilla merkittyjen ilmoitusten lisäksi muun muassa turvapaikanhakijoihin liittyvät ilmoitukset on luettu selvityksessä viharikoksiksi.

Selvityksen mukaan esimerkiksi vastaanottokeskuksiin lisääntyneet iskut näkyivät epäiltyjen rasististen omaisuusrikosten määrän merkittävänä kasvuna. Poliisi kirjasi rikosilmoituksia rasistisia piirteitä sisältäneistä omaisuusrikoksista 120, kun vuonna 2014 niitä kirjattiin 54.

"Pelkkä turvapaikkatilanne ei selitä"

Viharikosraportin koonnut tutkija Tero Tihveräinen huomauttaa, ettei lukuja voi selittää pelkästään nopeasti muuttuneella turvapaikanhakijatilanteella ja siihen liittyvällä keskustelulla.

– Myös muiden kuin rasististen viharikosepäilyjen määrä on kasvanut viime vuodesta. On mahdollista, että julkisen keskustelun vuoksi tietoisuus viharikoksista on kasvanut ja ilmoituskynnys on madaltunut. Tämän katsauksen perusteella ei kuitenkaan voida päätellä syitä määrien muutoksille, Tihveräinen sanoo tiedotteessa.

Epäiltyjen viharikosten määrää on seurattu nykyisessä laajuudessaan Poliisiammattikorkeakoulussa vuodesta 2008 lähtien.

Viharikokset tilastoidaan poliisin valtakunnallisten rikosilmoitustietojen perusteella.

Selvitys tehtiin samalla menetelmällä kuin viime vuonna.

STT