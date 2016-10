Molempien virkojen viisivuotinen toimikausi alkaa helmikuun alussa.

Pankkivaltuuston jäsen Jutta Urpilainen (sd.) totesi, että Nykäsen valinnassa painoi hänen kokemuksensa pankkialalla ja Finanssivalvonnassa. Rehnin aikatauluista Urpilainen sanoi toivovansa, että Rehn luopuisi ministerinsalkustaan jo ennen uuden tehtävän alkua.

– Minusta olisi hyvä että hän lopettaisi ministerinä aikaisemmin. Hänen asemansa ministerinä olisi aika vaikea, kun kaikki tietävät, että hän on lähdössä, Urpilainen sanoi.

Tehtäviin haki yhteensä 19 henkilöä. Hakijoista seitsemän haki molempiin tehtäviin, neljä talous- ja rahapolitiikkaa painottavaan tehtävään ja kahdeksan rahoitusmarkkinoita ja pankkitoimintaa painottavaan tehtävään.

Ensimmäisellä kierroksella hakijoista haastateltiin yhdeksän. Toisella kierroksella haastateltavia oli neljä, Vanhanen kertoi. Valinta sujui kitkattomasti.

– Yhdellä puheenvuorokierroksella selvisi, että kaikki olivat päätyneet samoihin ehdokkaisiin, Vanhanen sanoi.

Ministerivaihdos vuodenvaihteessa

Rehn sanoi omassa tiedotustilaisuudessaan sopineensa pääministeri Juha Sipilän (kesk.) kanssa, että hän jatkaa ministerinä vuodenvaihteeseen.

Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen oli tyytyväinen prosessin kulkuun ja valintoihin.

– Tämä on historiallinen prosessi, koska nyt oli ensimmäinen kerta kun pankkivaltuusto hoitaa uusien jäsenten valinnan. Se on pankin kannalta arvokasta. Molemmat valitut täyttävät hyvin mitat. Tunnen molemmat henkilöt hyvin ja olen hyvin iloinen nimityksistä.

Liikanen on jättämässä Suomen Pankin kesällä 2018, kun hänen toimikautensa loppuu.

Rehn on ollut Sipilän hallituksen elinkeinoministerinä toukokuusta 2015. Aiemmin hän on toiminut EU-komissaarina, vastaten ensin laajentumisesta ja toisella kaudellaan finanssiasioista. Hän on ollut myös EU-parlamentaarikkona Suomen EU-jäsenyyden alkuaikoina ja toimi neljän vuoden ajan Liikasen kabinettipäällikkönä EU-komissiossa.

Marja Nykänen on toiminut Finanssivalvonnan apulaisjohtajana vuodesta 2014 ja sitä ennen osastopäällikkönä vuodesta 2010. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa Nordeassa .

Ministerivalinnasta lisää ensi viikolla

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Kaikkosen mukaan keskustassa ei ole vielä lyöty lukkoon, millä aikataululla Rehnin seuraaja valitaan. Asiaan palataan ensi viikolla, kun pääministeri Juha Sipilä (kesk.) on palannut ulkomaanmatkaltaan. Sipilä on parhaillaan Etelä-Amerikassa.

Kaikkonen ei halunnut ottaa kantaa siihen, mitä asioita elinkeinoministerin valinnassa tulisi painottaa.

Hänen mukaansa on pääministeri Sipilän tehtävä arvioida, minkä tyyppistä osaamista ja henkilöä tehtävään tarvitaan.

STT