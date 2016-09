Raportin mukaan Maahanmuuttoviraston ihmiskauppaviitteisistä oleskelulupapäätöksistä yhä suurempi osuus koskee seksuaalisesti hyväksikäytettyjä, nigerialaistaustaisia ihmiskaupan uhreja.

Tyypillistä on, että uhrit ovat joutuneet seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupan uhriksi Euroopassa ensin Italiassa. Sieltä uhrit ovat päätyneet muihin maihin.

Myös valtaosa Suomeen päätyvistä uhreista on kulkenut maahan Italian kautta.

Eurooppaan saapuville uhreille on usein luvattu töitä muun muassa kampaajana, kotiapulaisena tai tarjoilijana.

"Vaikka jotkut heistä ovat tienneet joutuvansa prostituutioon, kukaan heistä ei ole osannut kuvitella sitä väkivaltaa ja hyväksikäyttöä, jonka kohteiksi he Italiaan saavuttuaan ovat joutuneet alistumaan. Järjestö on havainnut, että naiset joutuvat aikaisempaa vakavamman ja raaemman väkivallan ja hyväksikäytön uhreiksi", raportissa kerrotaan kansainvälisen siirtolaisuusjärjestö IOM:n selvityksestä.

Raportin mukaan Nigeria on ihmiskaupan lähtö-, kauttakulku- ja kohdemaa. Naiset joutuvat hyväksikäytön uhriksi niin Länsi- ja Keski-Afrikan kuin Euroopan maissa.

Nigerialaisiin naisiin kohdistuva ihmiskauppa, jota harjoitetaan Euroopassa, on raportin mukaan yksi laajimmista ja organisoiduimmista ihmiskaupan ilmiöistä.

"Sen vastaista toimintaa vaikeuttaa tekijöiden EU:n laajuinen verkosto, joka kykenee pitämään hallussaan koko ihmiskauppaketjua värväämisestä hyväksikäyttöön ja rekrytoimaan entisiä ihmiskaupan uhreja tekijäportaalle", raportissa kerrotaan.

Suurin osa Euroopassa tapahtuvasta ihmiskaupasta (69 prosenttia) liittyy seksuaaliseen hyväksikäyttöön (mm. paritus) ja 80 prosenttia uhreista on naisia tai tyttöjä.

Raportti myös avaa sitä, mistä ja miten nigerialaistaustaiset uhrit päätyvät Suomeen ja muihin Euroopan maihin.

Suurin osa uhreista on kotoisin Etelä-Nigeriassa sijaitsevan Edon alueelta, usein alueen pääkaupungista Benin Citystä tai sen lähikylistä. Viimeaikaisten tutkimusten valossa yhä suurempi osa uhreiksi joutuneista on nuoria naisia. Alaikäisten uhrien osuus on kasvussa.

Uhrit ovat usein kasvaneet suurissa ja köyhissä perheissä, ja he ovat usein lukutaidottomia tai vähän koulutettuja.

"Värvääjät ovat usein naisille entuudestaan tuttuja. Matka Eurooppaan voi kestää vuosia, ja jo sen aikana naiset joutuvat monesti seksuaalisen väkivallan ja hyväksikäytön uhreiksi."

Kun naiset viimein päätyvät Eurooppaan, heidät sidotaan vuosia kestävään hyväksikäytön kierteeseen kymmenien, jopa satojen tuhansien eurojen tekaistuilla veloilla.

Naisia uhkaillaan myös taikauskoon liittyvillä voodoo- tai juju-rituaaleilla. Näin uhreille uskotellaan, että heille tai heidän läheisilleen tapahtuu jotain, jos tapahtuu jotain vakavaa, elleivät he alistu ihmiskauppaan.

"Kohdemaassa toimintaa valvovat madamet, jotka ovat usein itsekin joutuneet aikaisemmin ihmiskaupan uhreiksi."

Kohdemaiden joukossa on Suomen ja muiden Pohjoismaiden lisäksi Italia, Espanja, Ranska, Itävalta, Belgia, Ranska, Saksa, Kreikka ja Sveitsi.

JUHA VAINIO / HELSINKI