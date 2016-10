Rajatarkastukset EU:n tietyillä sisärajoilla voivat näillä näkymin jatkua vielä marraskuun jälkeen. Komissio on valmis antamaan Itävallalle, Saksalle, Tanskalle, Ruotsille ja Norjalle kolmen kuukauden lisäajan sisärajatarkastusten jatkamiseen. Suositus pitää vielä hyväksyttää EU-mailla.

Ruotsi on tehnyt tarkastuksia satamissaan ja Tanskaan johtavan Juutinrauman sillan tuntumassa. Tarkastukset ovat turhauttaneet rajaseudun asukkaita, joista moni käy päivittäin naapurimaassa. Ruotsi ei ole vielä päättänyt, aikooko se jatkaa rajatarkastuksia. Maa on halunnut varmistaa kuitenkin mahdollisuuden siihen ja on siksi pyytänyt komission kantaa.

Schengen-sääntöjen mukaan valtiot voivat ottaa tarkastukset käyttöön pakolaiskriisin kaltaisissa poikkeustilanteissa. Itävallan, Saksan, Tanskan, Ruotsin ja Norjan edellinen lupa tarkastuksiin on umpeutumassa 11.–12. marraskuuta.

Tilanne EU:n sisärajoilla on komission mukaan vakautunut, mutta normaaliin ei voida vielä palata.

– Meillä on yksi selkeä päämäärä: turvata Schengen ja palauttaa normaalisti toimiva Schengen-alue niin pian kuin olosuhteet antavat siihen mahdollisuuden, linjasi maahanmuuttokomissaari Dimitris Avramopoulos.

EU pyrkii hillitsemään maahanmuuttoa jo ulkorajoillaan. EU:n rajavalvontaorganisaatio Frontexille on annettu siksi lisää toimivaltuuksia muun muassa turvapaikanhakijoiden palautuksissa.

Pakolaiskriisiin vedonneiden valtioiden ohella myös Ranska on saanut luvan sisärajatarkastuksiin terrori-iskujen jälkeen.

