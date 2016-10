Ilmajokelaisella ohranviljelijällä Pasi Ketelällä on nyt aihetta juhlaan. Hänen peltonsa sadosta valmistettu vuosikertaviina Mestaritislaajan No. 1 on voittanut Premium vodka -sarjan kultamitalin kansainvälisessä Global Vodka Masters 2016 -kilpailussa.