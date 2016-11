– Kymmeneltä kun kauppa avattiin, asiakkaita oli heti todella iso vyöry, ja koko päivä on ollut vilkas. Asiakkailla on aikaa tehdä ostoksia. Ja nyt kun tuli talvi, paljon on mennyt talvivaatteita, talvikenkiä, pulkkaa ja muita tämän tyyppisiä.

Vantaan Jumbon Citymarketin lihaosaston päällikkö Mika Veromaa kertoo, että pyhäinpäivän myyntiluvut näyttävät asettuvan samoihin lukemiin kuin normaalilauantainakin. Yrittäjätaustaisen Veromaan mielestä on mukava, että työntekijöillä on tekemistä tuplapalkkapäivänä.

– Osastovastaavana olen myös tyytyväinen, että tavara liikkuu. Saadaan taas maanantaina tuoretta tavaraa esille, Veromaa sanoo.

Riialia pyhäinpäivän vilkas kaupankäynti ei varsinaisesti yllättänyt. Aikaisemmat pyhäpäivien aukiolot ovat jo opettaneet, että asiakkaat ovat omaksuneet ne hyviksi kauppapäiviksi. Hienoinen yllätys väkimäärä kuitenkin oli, sillä työntekijöitä on pitänyt Riialin mukaan soitella apuun kesken päivänkin.

– Vähän alakanttiin on ollut työntekijöitä, piti hälyttää ihmisiä töihin ja enemmänkin olisi toki voinut pyytää. Näitä on vähän vaikeaa ennustaa.

Kauppojen aukioloajat vapautettiin vuoden alussa. Kaupan liiton mukaan oman kaupan aukiolo kannattaa tarkistaa esimerkiksi kaupan verkkosivuilta.

Matkahuollon mukaan bussiliikenteen aikatauluissa on monia muutoksia pyhäinpäivänä. Pyhäinpäivän poikkeukset näkee Matkahuollon verkkosivujen aikatauluhaun kautta.

Useimmissa kaupungeissa julkinen liikenne kulkee sunnuntain aikataulujen mukaan.

Alkot ovat kiinni pyhäinpäivänä.

STT