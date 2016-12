Puolustusvoimat on tarkentanut vuodenvaihteessa voimaantulevan uuden palvelusohjesäännön soveltamista. Tuore ohje on allekirjoitettu jouluaattoa edeltävänä päivänä. Tarkennusten syynä on, että ohjesäännön eräs kappale aiheutti jo ennen voimaantuloaan runsaasti kohua.