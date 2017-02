Keskustelu kaksoiskansalaisten pääsystä Puolustusvoimiin töihin sai mittavat kierrokset keskiviikkona. Keskustelua vauhditti puolustusministeri Jussi Niinistö (ps.), kun hän sanoi, että Yleisradio on aiheuttanut vahinkoa Suomen ja Venäjän suhteille väitteillään kaksoiskansalaisten kohtelusta Puolustusvoimissa. Yle kertoi tiistaina, että Puolustusvoimat ei ole ottanut töihin Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisia. Lisäksi kaksoiskansalaisten koulutusta Puolustusvoimissa on Ylen mukaan rajoitettu.

– Mun on vaikea arvioida, onko Suomen ja Venäjän välisiin suhteisiin tullut vahinkoa, puolustusvaliokuntaa johtava Kanerva sanoo.

Hän kuitenkin suosittelee maltillisuutta ja diplomatiaa tällaisissa asiayhteyksissä. Puolustusministeriä Kanerva ei halua nostaa erikseen tikun nokkaan eikä ryhdy erotuomarin rooliin ministerin ja Ylen välillä.

– Tämä koskee kaikkia meitä, jotka olemme osallisina keskustelussa. Toivon, että tulkintaerimielisyydestä ei syntyisi liian suurta sotaa. Ei kirjoitettaisi liian suurilla kirjaimilla kuka on sanonut mitä tai jättänyt sanomatta. On seurattava itse asiaa eli säädösvalmistelun etenemistä.

Kanerva korostaa, että Suomen kokonaisturvallisuutta parantavat lait lähtevät hallitusohjelmasta. Hän painottaa, että kaksoiskansalaisia koskeva lainsäädäntö on tarkkaa työtä, koska on otettava huomioon ihmisten perus- ja ihmisoikeudet. Lainsäädäntöä on valmisteltava ainakin kolmessa ministeriössä, oikeus-, puolustus- ja valtiovarainministeriössä ja ehkä myös sisäministeriössä.

– Säädösvalmistelun pitää olla kunnossa ja ajantasainen, muuten me emme huolehdi laaja-alaisen turvallisuusuhan torjunnasta Suomessa.

KIRSI TURKKI/LÄNNEN MEDIA