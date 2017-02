Niinistön mukaan kyse on uutisankasta ja se on tulkittu Venäjän mediassa niin, että venäläisiä sorretaan Suomessa. LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI \

Puolustusministeri Jussi Niinistön (ps.) mukaan Yleisradio on aiheuttanut vahinkoa Suomen ja Venäjän suhteille väitteillä kaksoiskansalaisten kohtelusta Puolustusvoimissa. Niinistön mukaan kyse on uutisankasta ja se on tulkittu Venäjän mediassa niin, että venäläisiä sorretaan Suomessa.