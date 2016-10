Lohela kertoo laittaneensa tällaiset SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Lindtmanin laatimat listat niitä lukematta roskakoriin.

– On SDP:n ryhmän oma asia, miten he tämän tilanteen kokevat. Vaikuttamista on yritetty, mutta minuun sillä ei ole ollut mitään vaikutusta. Se on osaltani epäonnistunut täydellisesti, Lohela sanoo.

Kyselytunnilla on yleensä parikymmentä halukasta kysyjää. Koska SDP on suurin oppositiopuolue, se saa esittää ensimmäisenä kysymyksen kyselytunnilla. Ryhmät voivat ilmoittaa eduskunnan keskuskansliaan ensimmäisen kysyjänsä, jonka he ovat yleensä ryhmäkokouksessa sopineet.

– Keskuskanslian virkamiehet ottavat kysyjän nimet vastaan ja laativat puhemiehelle niistä listan. SDP:n ryhmä ei ilmoita kysyjää, vaan he antavat kysyjän listan lapulla puhemiehelle juuri ennen kyselytuntia tai lähettävät sähköpostin tai tekstiviestin puhemiehelle, eduskunnan pääsihteeri Maija-Leena Paavola kertoo.

Kun Lohela ei ole lukenut tällaisia lappuja, hän kysyy demareilta kuka heidän ensimmäisen puheenvuoron käyttää tai hän näkee sen, kun kysyjä nousee salissa ylös ja painaa puheenvuoropyyntönappia.

– Siihen, miten minä puheenvuoroja jaan, ei vaikuta SDP:n eduskuntaryhmä eikä mikään muukaan. Puhemies harkitsee itsenäisesti, kuka saa puheenvuoroja, Lohela korostaa.

Hän muistuttaa, että eduskunnassa on kuitenkin puheenvuorojen jakamisesta kirjoittamattomia sääntöjä.

– Katsotaan, kenellä on erityistä asiantuntemusta kuten valiokuntien puheenjohtajilla, varapuheenjohtajilla ja jäsenillä, tai parlamentaarinen ikä tai jos on entinen ministeri tai ollut asian kimpussa pitkään. Mutta minä olen alusta asti pystynyt ottamaan myös nuoret ja kokemattomat kansanedustajat mukaan keskusteluun. Olen pyrkinyt noudattamaan tasapuolisuutta kaikessa toiminnassani, Lohela korostaa.

