Oikeuskansleri Jaakko Jonkka toi tänään Helsingin Sanomissa esiin huolensa hallituksen esitysten oikeudellisista ongelmista. Hän myös kertoi, että hänen kantansa on välillä sivuutettu. Kiire ja poliittinen paine on syrjäyttänyt oikeuskanslerin pyrkimyksiä korjata hallituksen ongelmallisia lakiesityksiä.

Djupsundin mukaan tämä kertoo siitä, että kyseessä ei ole pelkkä poliittinen linjanveto, vaan hallituksen toimintatapa.

– Hallitus on vetänyt omaa linjaansa siitä huolimatta, että oikeuskansleri on huomauttanut lainvalmisteluista. Tämä on mielestäni aika pöyristyttävää.

Djupsund arvelee, että myös Jonkka halusi selventää omaa toimintaansa.

– Oikeuskansleri ei halua synnyttää kuvaa, että hän olisi hallituksen tohinassa täysin rinnoin mukana. Hän halusi selventää, että hän ja hänen virastonsa huomioivat perustuslait ja on lisäksi huomauttanut hallitusta näistä, mutta hallitus ei ole kommenteista välittänyt, Djupsund sanoo.

"Lainvalmistelussa ollut ongelmia jo ennen nykyistä hallitusta"

Tampereen yliopiston valtio-opin professori Tapio Raunio sanoo STT:lle, että Sipilän hallitus on kovalla kiireellä viemässä läpi isoja muutoksia. Raunion mukaan tapa viedä läpi uudistuksia on isoissa ongelmissa juuri perustuslain ja osin kansainvälisten sopimusten kannalta. Hän kuitenkin arvioi, että lainvalmistelun tasossa on ollut ongelmia ennen nykyistä hallitustakin.

Jonkan mukaan suurin syy hallituksen esitysten oikeudellisiin ongelmiin on ministeriöiden lainvalmistelussa. HS kertoo, että vaikka ministeriöiden resurssit ovat määrärahojen tiukentamisen takia tiukat, se ei ole suurin ongelma.

– Sellainenkin tapaus on ollut, jossa kävin hyvin tiukan keskustelun siitä, että hallituksen esitykseen on kirjoitettava tarve saattaa esitys perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi. Ministeriössä lakiesitystä valmistellut virkamies vetosi siihen, että poliittisen aikataulun takia ei ole aikaa käsitellä sitä perustuslakivaliokunnassa, Jonkka kertoo Helsingin Sanomille.

Raunion mukaan perustuslakivaliokunnan välttäminen on aina tarkoitushakuista toimintaa. Hän sanoo, että valiokunta ja sen kuulemat asiantuntijat voisivat tuoda ongelmat esiin.

– Jos meillä hallitus pyrkii systemaattisesti ohittamaan perustuslakivaliokunnan, se on hyvin vakava ongelma, Raunio sanoo.

Hänen mukaansa on uusi piirre, että julkisuuden kautta hyökätään perustuslakivaliokuntaa ja samalla perustuslakia kohtaan.

– Toivottavasti emme ole menossa kohti kulttuuria, jossa poliittinen johto koettaa avoimesti puheillaan tai teoillaan vähätellä perustuslain merkitystä. Se on korostunut nykyisellä hallituskaudella, Raunio sanoo.

STT ei ole tavoittanut pääministeri Juha Sipilää (kesk.), oikeusministeri Jari Lindströmiä (ps.), valtiovarainministeri Petteri Orpoa (kok.) ja oikeuskansleria kommentoimaan asiaa. Sipilän esikunnasta sanottiin, että Sipilä vastaa yhteisesti myöhemmin tänään.

STT