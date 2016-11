Päihdelääketieteen professori Hannu Alho ennustaa, että alkoholilain muutoksen kokonaisvaikutukset jäisivät plusmiinusnollaan. Hän ei usko, että ihmiset alkavat muutosten vuoksi juomaan merkittävästi aiempaa enemmän. Asennemuutoksesta hän on kuitenkin huolissaan.

– Alkoholinkäyttö voi arkipäiväistyä. Sitä kautta alkoholinkäyttö saattaa lisääntyä.

Alho on huolissaan alkoholismin hoidosta Suomessa. Hänen mukaansa se on huonoiten hoidettu krooninen sairaus. Alle 30 prosenttia suomalaisista alkoholiriippuvaisista on hoidossa. Esimerkiksi diabeetikoista hoitoa saa 90 prosenttia, skitsofreenikoista yli 80 prosenttia ja depressiopotilaistakin yli puolet.

– Missään muussa sairaudessa ei edellytetä maksusitoumusta ennen kuin pääsee hoitoon. Mitä jos sellainen vaadittaisiin myös diabeetikoilta? kysyy Alho.

