– Ei minulla mitään konkreettisia muutosehdotuksia ole, mutta siitä on syytä keskustella, presidentti totesi valtiopäivien avajaisten jälkeen.

Kaksoiskansalaisuudet ovat nousseet esiin, kun Yle on uutisoinut, että puolustusvoimat on rajoittanut kaksoiskansalaisten pääsyä virkoihin ja varusmieskoulutukseen. Helsingin Sanomien uutisen mukaan myös ulkoministeriö on perunut Venäjän ja Suomen kaksoiskansalaiselta työpaikan.

Presidentti Niinistön mukaan kaksoiskansalaisuuslaki säädettiin Suomessa aivan erilaisessa tilanteessa kuin nyt. Kaksoiskansalaisuus tuli Suomessa mahdolliseksi vuonna 2003.

– Lain tarkoitus oli hyvin selkeä siihen aikaan ja nyt tilanne ollut toinen kuin lakia säätäessä.

Presidentti muistutti, että laki kaksoiskansalaisuudesta säädettiin siksi, että Suomeen saataisiin houkuteltua korkean luokan osaajia ja mahdollisesti paluumuuttajia.

– Lain järkiperäinen ratio kadonnut tai se on toiminut huonosti, kun näemme mitä on tapahtunut. Haluaisin että siitä keskusteltaisiin, mutta ei ole päästy eteenpäin.

Kirsi Turkki/Lännen Media