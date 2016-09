Niinistön mukaan Suomi on joutunut arvioimaan, onko tietojen ja koeräjäytyksen sirpaleiden lähettäminen kolmannelle osapuolelle vastoin Buk-ohjuksen hankintasopimuksia. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Niinistö ja ulkoministeri Timo Soini (ps.) selvittivät oikeusapupyynnön taustoja perjantaina tiedotustilaisuudessa.

Suomi on Niinistön mukaan lähettänyt Hollantiin tutkintaan liittyvää materiaalia useaan otteeseen. Samaan aikaan on kuitenkin jouduttu arvioimaan, onko tietojen ja koeräjäytyksen sirpaleiden lähettäminen kolmannelle osapuolelle vastoin Buk-ohjusten hankintasopimuksen salassapitosäännöksiä. Ohjukset on hankittu Venäjältä.

– Tietojen luovuttaminen vaikuttaa tietysti täysin luonnolliselta, mutta kauppaoikeus ei aina vaikutakaan niin luonnolliselta, Niinistö sanoi tiedotustilaisuudessa.

Venäjän kanssa ei ole Niinistön mukaan keskusteltu oikeusapupyynnöstä. Pyynnöstä ilmoitettiin Venäjälle, mutta siitä ei keskusteltu.

Buk-ohjuksen koeräjäytyksen Suomi toteutti lokakuussa 2015. Niinistö kertoi, ettei tiedä, missä räjäytys tehtiin. Mukana paikalla oli hänen mukaansa myös Hollannin viranomaisia.

– Korostan, että kaikissa näissä käänteissä olemme joutuneet palaamaan alkuperäiseen dilemmaan, miten hankintasopimuksen ehdot ja osien luovuttaminen kolmannelle osapuolelle soveltuvat toisiinsa.

Niinistö kuvaa Suomen olleen tiukassa paikassa, mutta pyyntö hyväksyttiin riskeistä huolimatta.

Hollannin viranomaiset toivoivat oikeusapupyynnössään Suomelta salassapitoa. Nyt asiaa Niinistön mukaan avataan, koska myös Hollannissa asiaa on kommentoitu.

Hollannilta pyydetään lisätietoa

Loppukeväästä Suomi sai Hollannista viimeisimmän tietopyynnön, joka liittyi Buk-ohjuksen ominaisuuksiin ja sisältöön. Samassa yhteydessä kerrottiin, että Suomesta tulleet tiedot luovutettaisiin kansainvälisen tutkijaryhmän käyttöön.

– Tuossa pyynnössä ei ollut mitään ajallista takarajaa, milloin he toivoivat vastauksen saavansa. Tieto siitä, että kansainvälinen tutkintaryhmä antaa väliraporttinsa, on tullut ymmärtääkseni Suomeen syyskuun puolivälin paikkeilla, ehkä vähän ennen sitä, Niinistö kertoi.

Helsingin Sanomat kertoi aiemmin päivällä, että Suomessa tehdyn ohjuksen koeräjäytyksen tuloksia ei ole voitu käyttää kansainvälisessä rikostutkinnassa, koska Suomi ei ole antanut siihen lupaa. Rikostutkija Hollannin syyttäjänvirastosta kertoo lehdelle, että Suomen hallitus ei ole antanut lupaa jakaa tuloksia kansainvälisen tutkijaryhmän kanssa.

Uutta pyyntöä joudutaan Niinistön mukaan vielä pohtimaan ja Suomi tarvitsee täsmennettyä tietoa sen sisällöstä.

– Suomi tekee tässä aika rohkeita päätöksiä. Se on se, että entäpä jos aletaan perään kysellä, onko meillä silloin tukea myöskin. Tämäkin kysymys on pakko ottaa esille.

STT