Presidentti Niinistön mukaan virkakielto on liian voimakas sana. Kyse on hänen mukaansa sellaisesta harkinnasta, kuinka paljon kaksoiskansalaisia voidaan nähdä viroissa, joissa Suomen turvallisuus on keskeisesti virkatehtävä.

Niinistön mukaan Suomessa on syytä keskustella myös siitä, kannattaako Suomen enää myöntää automaattisesti kaikille kaksoiskansalaisuus.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) puolestaan vakuuttaa, ettei kaksoiskansalaisuudesta käytävällä keskustelulla ole tarkoitus millään lailla syyllistää sellaisia Suomen kansalaisia, joilla on myös toisen maan kansalaisuus.

– Tietyissä tilanteissa, turvakriittisissä tehtävissä voi kuitenkin syntyä lojaalisuus- tai eturistiriitatilanne. Näitä tilanteita varten lainsäädäntöä ehkä joudutaan tarkistamaan, pääministeri totesi valtiopäivien avajaisissa.

– Perus- ja ihmisoikeusasiat ovat minulle äärimmäisen tärkeitä ja tulen varmistamaan, että ratkaisu kunnioittaa näitä oikeuksia, Sipilä sanoi.

Pääministeri sanoi, ettei hänellä ole mitään syytä olettaa, etteivätkö hänen puolustusministeriltä ja Puolustusvoimilta saamansa tiedot pitäisi paikkaansa.

"Koulutustilaisuudessa sanat asetettu väärin"

Kainuun prikaatin tilaisuudessa tammikuun puolivälissä on kerrottu varusmiehille, ettei minilennokkikoulutukseen oteta kaksoiskansalaisia turvallisuussyistä, uutisoi Yle. Prikaatin koulutuspäällikkö, everstiluutnantti Petteri Soini myöntää tapahtuneen Ylelle ja sanoo, että kyseessä on ollut virhe.

Puolustusvoimat epäilee, että muuallakin Suomessa on vedetty lennokkikoulutusta kaksoiskansalaisten osalta samalla tavalla kuin Kainuun prikaatissa, kertoo Puolustusvoimien komentopäällikkö, prikaatikenraali Kim Mattsson STT:lle.

Kainuun prikaatissa esitetyt kaksoiskansalaisia koskevat kommentit eivät perustuneet minkäänlaiseen ohjeistukseen, sanoo prikaatin komentaja Vesa Virtanen.

Virtasen mukaan koulutustilaisuuden pitäjä asetteli sanansa virheellisesti. Tämä on saanut tänään palautetta asiasta ja pahoitellut toimintaansa.

– Meidän linjamme on se, että kaikkia pitää kohdella tasapuolisesti, Virtanen sanoi STT:lle.

Virtasen mukaan kyseessä on nuori kantahenkilökuntaan kuuluva kouluttaja. Kommentit esitettiin alokkaille järjestetyssä tilaisuudessa, jossa esiteltiin varusmiesajan erilaisia koulutusvaihtoehtoja.

Kommentit esittäneen kouluttajan työsuhde jatkuu Virtasen mukaan normaalisti.

Aiemmin tällä viikolla Yle uutisoi, että Puolustusvoimat on laittanut Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaiset erityistarkkailuun. Puolustusvoimat on vaatinut Yleä oikaisemaan aihetta koskevaa uutisointiaan.

UM: Kaksoiskansalaisuus ei saa olla yksinään este rekrytoinnille

Kaksoiskansalaisuus ei yksinään saa olla esteenä työntekijän rekrytoinnille ulkoministeriöön, sanoo hallintojohtaja Ari Rouhe. Rouheen mukaan hakijan taustat, kuten yksittäistapauksissa kaksoiskansalaisuus, tulee kuitenkin huomioida osana kokonaisuutta.

Helsingin Sanomat kertoi tänään, että ulkoministeriö on hiljattain perunut jo myönnetyn työpaikan hakijalta, koska tällä on Venäjän ja Suomen kaksoiskansalaisuus.

HS uutisoi, että ministeriö perui työtehtävän tekemättä hakijasta turvallisuusselvitystä. Niitä tehdään lähes kaikille ulkoministeriöön töihin pyrkiville, jotta mahdolliset sidonnaisuudet tai muut ongelmat tulisivat ilmi.

Rouheen mukaan turvallisuusselvitys tehdään vasta rekrytointiprosessin loppusuoralla.

