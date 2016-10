Posti toimittaa nyt yleispalvelukirjeitä perille viitenä päivänä viikossa yhä useampaan saareen Turun saaristossa. Taustalla on korkeimman hallinto-oikeuden aiempi päätös.

Postin mukaan KHO:n päätös nostaa jakelukustannuksia merkittävästi, koska nyt Postin on toimitettava yleispalvelukirje eli postimerkillä maksettu kirje tai kortti saareen, vaikka sinne ei olisi päivittäistä aikataulutettua yhteysalusliikennettä.

– Olemme laskeneet, että yhtä kirjettä tai postikorttia kohden jakelukustannus voi olla jopa 200– 500 euroa, arvioi jakelujohtaja Juhani Vuola Postin tiedotteessa.

Vuolan mukaan valtaosalle saarista liikennöidään päivittäin ja viisipäiväinen jakelu on toteutunut jo tähän asti. Osalle saarista postia on sen sijaan tähän asti toimitettu vähintään kerran viikossa.

Tappiot saaristossa maksavat käytännössä muut Postin asiakkaat, sillä julkisena yhtiönä Posti toimii ilman valtion tukea, tiedotteessa sanotaan.

Viisipäiväinen velvoite ei koske muita kirjeitä, sanomalehtiä, aikakauslehtiä tai paketteja.

Onko kyse rahdista vai ei?

Postin mukaan yhtiö joutuu maksamaan yhteysalusten postin lisäkuljetukset, koska Varsinais-Suomen ely-keskus on päättänyt, että yhteysalukset eivät voi kuljettaa postia, ellei aluksella ole matkustajia tai rahtilähetyksiä.

Vuola pitää ely-keskuksen toimintaa Postia syrjivänä.

– Posti joutuu ainoana jakelijana maksamaan yhteysaluksille kuljetuksesta, kun muut rahtiyhtiöt saavat kuljettaa rahtinsa ilmaiseksi. Kirjeiden ja rahdin jakelu ovat Suomessa täysin markkinaehtoisen ja vapaan kilpailun piirissä, Vuola sanoo tiedotteessa.

Vuola tähdentää, että valtaosa Postin päivittäisestä jakelusta on tiekuljetussopimuslain alaista rahtia.

– Miksi meidän pitää maksaa rahdin jakelusta, kun muutkaan eivät siitä maksa? Vuola kysyy.

Ely-keskuksesta vastataan Postin kritiikkiin erottelemalla yleispalvelukirjeet rahdista.

– Kaikki rahdin kuljettaminen meillä on ilmaista, mutta pitää miettiä, mikä on rahtia. Yleispalvelukirje on postia, sanoo suunnittelupäällikkö Antti Kärki Varsinais-Suomen ely-keskuksesta.

Postin Vuola näkisi mieluusti, että yhteysalusten palveluiden käyttäjien tasapuolinen kohtelu toteutuisi palauttamalla palvelumaksut, joita on peritty aikoinaan kaikilta palveluiden käyttäjiltä.

KHO:n päätös nivoutuu vahvasti postilain uudistukseen, jota ollaan parhaillaan uudistamassa liikenne- ja viestintäministeriössä. Posti katsoo, että poikkeustalouksien jakelua tulisi uudistaa uudessa laissa, koska postin kuljetus vaikeakulkuisilla saaristo- ja erämaa-alueilla on muodostumassa kohtuuttomaksi.

STT